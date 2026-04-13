Del aislamiento a la competitividad: la apuesta por los caminos rurales en la Región de Murcia

En el corazón del campo murciano, donde cada kilómetro de tierra marca la diferencia entre el aislamiento y la oportunidad, los caminos rurales vuelven a situarse en el centro de la agenda pública. No son simples vías secundarias: son el hilo invisible que sostiene la actividad agrícola, conecta servicios esenciales y fija población en territorios que luchan contra la despoblación. Ahora, una nueva inversión regional busca reforzar ese papel estratégico con actuaciones concretas sobre el terreno.

El Gobierno regional ha anunciado una inversión de 6 millones de euros destinada a la mejora de caminos rurales de titularidad municipal y uso público en 13 municipios. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC 2023-2027) y da continuidad a una política sostenida en el tiempo que ya ha transformado buena parte de la red rural de la Región.

Durante el anterior Programa de Desarrollo Rural (PDR 2014-2022), cuya ejecución se ha prolongado hasta 2025, se destinaron 34 millones de euros a la renovación de más de 370 kilómetros de caminos en 42 municipios. Aquellas actuaciones no solo modernizaron infraestructuras clave, sino que también generaron 225 empleos directos durante las obras y mejoraron la conexión entre explotaciones agrícolas, cooperativas y núcleos urbanos.

Una vía en buen estado abarata costes, reduce tiempos y mejora el acceso a servicios básicos

La nueva fase pretende consolidar ese avance con más de una docena de actuaciones que alcanzarán unos 55 kilómetros. El objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar la accesibilidad y competitividad del sector agrario, pero también avanzar en cohesión territorial. En palabras de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, "la mejora de los caminos rurales constituye una inversión con un impacto directo e inmediato sobre la actividad agrícola y la vida de los vecinos del medio rural".

Rubira subraya que estas infraestructuras "garantizan igualdad de oportunidades entre territorios" y son clave para fijar población, especialmente en municipios con mayor riesgo de despoblación. No se trata, por tanto, de una actuación aislada, sino de una política estructural. De hecho, la consejera ha calificado los 6 millones previstos como "la mayor apuesta reciente por la mejora de estas vías", al tiempo que ha avanzado que el objetivo es seguir incrementando los recursos para atender las demandas de los ayuntamientos.

Más allá de las cifras, el impacto de estas actuaciones se mide en el día a día de quienes viven y trabajan en el medio rural. Un camino en buen estado reduce los tiempos de transporte, abarata costes y facilita el acceso a servicios básicos como centros de salud o educativos. En contextos de lluvias intensas, donde el deterioro puede multiplicar los tiempos de transporte de mercancías, estas mejoras resultan decisivas para evitar pérdidas económicas.

"La Región vuelve a demostrar su capacidad para ejecutar fondos europeos" Sara Rubira — Consejera de Agua

Además, la adecuación de los caminos rurales mejora la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias. Facilita el acceso de servicios sanitarios, cuerpos de seguridad o equipos de extinción de incendios, al tiempo que contribuye a una mayor resiliencia frente a fenómenos climáticos adversos.

El mal estado de estas vías, por el contrario, puede generar efectos en cadena: aislamiento social, encarecimiento logístico, pérdida de competitividad e incluso dificultades para atraer mano de obra cualificada. A ello se suma el deterioro acelerado si no se realizan labores periódicas de mantenimiento, como la limpieza de cunetas o el perfilado del firme.

En este contexto, la nueva inversión no solo busca reparar infraestructuras, sino consolidar un modelo de desarrollo rural más equilibrado. "La Región de Murcia vuelve a demostrar su capacidad para ejecutar de manera eficaz los fondos europeos, con actuaciones que tienen un impacto real sobre la economía productiva y el territorio", ha defendido Rubira.

Abanilla, Beniel y Santomera ya disfrutan de arterias rurales renovadas

Más de cinco meses después de su arranque, las obras de mejora en tres caminos rurales de la Región avanzan con el objetivo de transformar infraestructuras clave para el día a día del campo. Los trabajos, que comenzaron a finales de octubre de 2025, forman parte de una inversión de 1,2 millones de euros impulsada por el Gobierno regional en los municipios de Abanilla, Beniel y Santomera, donde ya se aprecian avances significativos.

El proyecto contempla la renovación de un total de 8,4 kilómetros de vías rurales, utilizadas a diario por agricultores, ganaderos y vecinos.

Las actuaciones se centran en intervenciones técnicas que buscan garantizar la durabilidad de las infraestructuras: refuerzo del firme, mejora del drenaje tanto transversal como longitudinal, renovación de la señalización y reposición de elementos deteriorados. Todo ello está orientado a lograr una circulación más segura y eficiente, especialmente en épocas de lluvias, cuando estos caminos resultan más vulnerables.

En el municipio de Beniel, las obras afectan al Camino Brazal de la Raja, con algo más de un kilómetro de longitud, donde se están invirtiendo más de 132.000 euros. En Santomera, la actuación se concentra en el camino rural de Benferri, de casi 2,5 kilómetros, con una inversión que supera los 477.000 euros. Por su parte, Abanilla acoge la intervención más extensa, en el camino de Contiendas-Jaira, con cerca de 4,9 kilómetros y una inversión superior a 608.000 euros.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, enmarcó estas actuaciones dentro del compromiso del Ejecutivo autonómico con el mantenimiento de las infraestructuras rurales y destacó que la red de caminos rurales constituye "una infraestructura básica", cuya mejora repercute directamente en la productividad de las explotaciones y en la calidad de vida de los vecinos.

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Con los trabajos en marcha y parte de las mejoras ya visibles, estos caminos refuerzan su papel como arterias esenciales del medio rural.