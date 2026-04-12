Miguel Ángel Villena, autor de 'Republicanas': "El legado de las republicanas es que los derechos se defienden a diario"

¿Cómo definiría su obra? ¿Son nueve biografías por separado, o todas integran el mismo relato?

Todas forman parte de una misma historia. Es decir, lo que he querido hacer es una biografía colectiva y, en definitiva, un retrato de grupo de estas nueve diputadas que fueron las únicas nueve mujeres diputadas de la Segunda República. Creo que entrelazando sus historias se hace más interesante y ameno para el lector.

¿Abarca toda la vida de las protagonistas o solo lo que concierne a la política?

Abarca toda su vida. Es un libro escrito cronológicamente, ya que arranca a finales del siglo XIX y acaba a finales del siglo XX, cuando ya han fallecido las nueve. He incluido también rasgos personales sobre su carácter, aficiones, etc. En la biografía aparece la parte pública como la faceta personal de las protagonistas. Además de las nueve disputadas, también aparecen otras mujeres pioneras en un segundo plano como Maruja Mayo la pintora, Margarita Sirgu la actriz o la pedagoga María de Néstor.

¿Cuánto tiempo le ha llevado elaborar el libro? ¿Ha contactado con familiares de las protagonistas?

He estado investigando 3 años en archivos, prensa y libros. También he tenido contacto con descendientes de ellas. He hablado con una nieta de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, con un sobrino-nieto de Victoria Kent y con otro sobrino-nieto de María Lejárraga. Además, el libro incluye un cuadernillo con unas 50 fotos históricas de las nueve diputadas y de la época.

¿Qué perfil o qué diputada le ha sorprendido más?

De las nueve, hay tres o cuatro que afortunadamente son bastante conocidas, que serían Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Victoria Kent y María Lejárraga. Pero, las otras cinco son bastante desconocidas. Me ha sorprendido, sobre todo, Margarita Nelken y Matilde de la Torre. Las dos me parecen mujeres de primera fila, muy completas y muy poco conocidas, porque fueron intelectuales, escritoras, periodistas y políticas.

Tras 50 años de democracia ha faltado pedagogía y reivindicación de la figura femenina Miguel Ángel Villena — Periodista y escritor

De las nueve, solo Francisca Bohigas era de derechas, ¿cómo abordó su rol de defensa de derechos de la mujer en un partido como la CEDA?

Ella era una mujer joven liberal, aunque era católica e inspectora de educación, fue evolucionando hacia posiciones más de derechas. Fue diputada en 1933 por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), tras montar algunas asociaciones de mujeres. Cuando fue la sublevación militar en 1936, ella tomó partido por los sublevados y es la única que no tuvo que exiliarse. Durante el franquismo fue una de las ideólogas de la Sección Femenina, sobre todo, en el tema de la educación de las mujeres. Es una figura muy poco conocida que me ha costado bastante investigar.

¿Cómo definiría la lucha de estas mujeres diputadas?

Un rasgo de todas ellas es que fueron pioneras, avanzadas a su época, vanguardistas. Y otro rasgo común a todas, salvo a La Pasionaria, que es la única que procede de una familia obrera, es que crecieron en familias de burguesía ilustrada, que pudieron darles educación e instrumentos para destacar como mujeres. Por último, ellas siempre tuvieron clara la lucha por la igualdad. Su lucha por los derechos, en general, y los derechos de las mujeres, en particular, es el gran legado que ellas nos dejaron. Su gran mensaje para las mujeres actuales y la España de hoy es que los derechos se defienden todos los días.

Las fotografías de las mujeres que fueron diputadas durante la Segunda República. / L.O.

¿Por qué no se conoce más sobre estas mujeres?

Para empezar, sabemos poco porque su trayectoria y aportaciones fueron silenciadas durante los 40 años del franquismo. Además, la mayoría tuvieron que marchar al exilio para no tener que ir a la cárcel o a un pelotón de fusilamiento. Tras 50 años de democracia, yo creo que ha habido una falta de pedagogía democrática y la reivindicación de la figura femenina, en todos ámbitos.

¿Cómo confronta la obra el sufragio femenino, teniendo en cuenta que algunas de las protagonistas estaban a favor y otras en contra?

Intento situar el debate no con los ojos de hoy, sino con los de hace un siglo. Hace casi un siglo, las mujeres de las élites como las mujeres anónimas del pueblo se dividieron bastante por este tema. Había mujeres que pensaban que había que darles el voto ya, y otras mujeres pensaron que, por la influencia de la iglesia o de los hombres, era mejor aplazarlo.

¿Todas las disputadas, incluso Bohigas, coincidían en que la dictadura fue un retroceso social para las mujeres?

No, Bohigas fue la única que apoyó la dictadura, las otras se marcharon al exilio y siguieron siendo antifranquistas hasta su muerte. De las ocho que se marcharon, solo tres sobrevivieron a Franco y a la dictadura, el resto murieron en el exilio.

Recientemente, regresaron los restos de Matilde de la Torre a España, ¿qué le parece este acontecimiento y sabe si podrían volver los restos de alguna disputada republicana más?

Me parece un acto muy emotivo y es de justicia, ya que ella pidió que los restos volvieran a ser enterrados en el cementerio de su pueblo, Cabezón de la Sal (Cantabria). Matilde fue una periodista y escritora de primera división, aparte de política y diputada del PSOE. Ella fue diputada por Asturias, aunque era de Cantabria. Desde hace muchos años, toda una serie de organizaciones políticas y sindicales han intentado que volvieran sus restos de México, donde falleció en una situación muy precaria. Del resto que fallecieron fuera, siguen allí. Es decir, ninguna, que yo sepa, manifestó su deseo como Matilde de la Torre

María Lejárraga denunció a Disney por plagio

Una de las nueve mujeres que fueron diputadas durante la Segunda República, María Lejárraga, además de diputada socialista, fue escritora y cosechó un gran éxito teatral, a pesar de que muchas de sus creaciones llevaron la firma de su marido.

En una ocasión, una de sus obras fue motivo de disputa legal con Walt Disney. Lejárraga acusó al creador de Mickey Mouse de haber plagiado una de sus historias, en concreto, 'Merlín y Viviana'. El argumento de este cuento "es prácticamente el mismo que el de 'La dama y el vagabundo'", señala Miguel Ángel Villena, autor de ‘Republicanas’, el libro biográfico de las nueve mujeres que fueron diputadas durante la Segunda República.

La diputada republicana y escritora, María Lejárraga. / Alamy

Según Villena, "Lejárraga llegó a denunciar por plagio a Disney, aunque la demanda no prosperó, ella lo intentó".

Este hecho, indica el autor, resalta "la brillantez e importancia de este grupo de mujeres del que sabemos poco porque sus aportaciones fueron silenciadas durante el franquismo". Asimismo, destaca que Lejárraga escribió también ‘Canción de cuna’, una obra de teatro que se ha llevado varias veces al cine en España y que tuvo también versiones en Hollywood.

"Avanzadas a su época"

Algunas de las características que Villena destaca como comunes a María Lejárraga y a las otras ocho diputadas republicanas es que todas fueron "pioneras, avanzadas a su época y vanguardistas". Asimismo, "todas tenían claro su lucha por los derechos, en general, y por los derechos de las mujeres en particular", subraya el autor de 'Republicanas'.

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Además, Lejárraga procedía de una familia de burguesía ilustrada, que pudo darle la suficiente educación e instrumentos para destacar como mujer, en una época en la que Villena recuerda que "cuando se proclama la República, la mitad de las mujeres en España eran analfabetas".