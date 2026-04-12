Médicos y enfermeros dejarán el centro de Murcia para ganar espacio y apostar por la formación

Los colegios profesionales se han desarrollado de forma muy importante en los últimos años, incorporando servicios con los que además de atraer profesionales les ofrecen asesoramiento o formación en los ámbitos que más les interesan.

Dentro de este mundo, el sector sanitario tiene un gran peso, con colegios profesionales que agrupan a cada una de las categorías y entre los que destacan el Colegio de Médicos y el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. El primero de ellos cuenta con más de 9.000 colegiados, mientras que el que representa a todos los enfermeros de la Comunidad agrupa a unos 8.500 profesionales y se constituyó en julio de 1930 como Colegio Oficial de Practicantes de la Provincia de Murcia.

El crecimiento que han experimentado es tal que las sedes históricas, ubicadas en pleno centro de la capital de la Región, se les han quedado pequeñas y están preparando el traslado al nuevo destino.

Casualmente, médicos y enfermeras se mudarán este mismo año a sus nuevas ubicaciones, ambas en el extrarradio de la ciudad, un cambio con el que buscan ganar espacio en el que ampliar sus servicios y su oferta de formación dirigida a los colegiados.

El colegio de enfermería de la Región se trasladará a Juan Carlos I. / Israel Sánchez

Los médicos, a La Flota

La nueva sede del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia estará en el barrio de La Flota, un nuevo espacio de 2.000 metros cuadrados de los que la mitad estarán dedicados a formación con distintos salones y zona de simulación. También dispondrá de salón de actos, con aforo para 270 asistentes; oficina para atención y servicios al colegiado; salas de reuniones, despachos, etc.

Aunque el traslado aún no está concretado, el objetivo es que la mudanza se lleve a cabo este mismo año, coincidiendo con el 130 aniversario de la creación del órgano colegial.

El Colegio de Médicos de la Región se encuentra actualmente en Juan Carlos I, junto a la Plaza Circular, sede que mantiene desde 1986. Antes estuvo en la calle Alfaro, en las dependencias que hoy ocupa el Colegio Notarial.

Las enfermeras, a Juan Carlos I

El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia prepara también al mismo tiempo su traslado desde su tradicional sede de San Antón a un nuevo edificio de la avenida Juan Carlos I, donde dispondrá de unos 500 metros cuadrados útiles. Se trata de una buena localización por las comunicaciones existentes en esta zona de Murcia y en la que además hay más facilidad para el aparcamiento de los colegiados y personas que se dirijan a la institución.

La nueva sede contará con equipación e infraestructuras modernas para poder atender las necesidades de las enfermeras y facilitar la labor de sus trabajadores.

Se trata de un proyecto, presentado y sometido a votación en la Junta General Ordinaria, que ha contado con el apoyo unánime de los colegiados, quienes han manifestado su ilusión por el cambio.

Los responsables de la institución afirman que la ejecución de este proyecto, que supone la modernización del Colegio, se afronta con mucho optimismo por parte de la Junta directiva y con ganas de poder poner en funcionamiento las nuevas instalaciones en las que se podrá, entre otras cosas, contar con más espacio para las actividades de formación que son tan demandadas entre los colegiados.