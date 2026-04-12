Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros

Si hay un utensilio que no debería faltar en ninguna cocina murciana, ese es una buena olla exprés. Y Lidl lo sabe. La cadena de supermercados vuelve a dar un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de la olla exprés de 6 litros de Silvercrest, disponible desde este lunes, 13 de abril, tanto en tiendas físicas de la Región de Murcia como en su web, por solo 36,99 euros. Ya se puede adquirir online, pero mañana se esperan colas kilométricas en los establecimientos para hacerse con ella antes de que se agoten las existencias.

Y no es para menos. A este precio, la olla exprés Silvercrest ofrece unas prestaciones que rivalizan con modelos bastante más caros. Con una capacidad de 6 litros (volumen útil de aproximadamente 4 litros) y un diámetro interior de 22 cm, tiene el tamaño perfecto para cocinar para toda la familia sin complicaciones.

Uno de sus puntos fuertes es que es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, lo que la convierte en una opción válida para prácticamente cualquier hogar. Su base sándwich encapsulada de aproximadamente 5 mm de grosor garantiza una distribución uniforme del calor, algo fundamental para conseguir guisos bien cocinados y sabrosos.

En Lidl desde este lunes 13 la olla exprés de 6 litros de Silvercrest. / L. O.

Pero la olla no se queda solo en lo básico. Incluye un accesorio para cocinar al vapor, con soporte y base, lo que permite preparar verduras, pescado o arroz de forma más saludable sin necesidad de comprar ningún complemento adicional. Para los murcianos que buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor ni al ahorro, este detalle marca la diferencia.

En cuanto a la seguridad, la tapa a presión cuenta con válvula de salida de vapor y anillo de sellado de silicona, dos elementos esenciales para cocinar con total tranquilidad. Además, dispone de un asa opuesta que facilita el manejo incluso cuando la olla está llena, y una escala interior para controlar las cantidades sin necesidad de utensilios adicionales.

Llega a Lidl la olla exprés de 6 litros de Silvercrest. / L. O.

El conjunto está fabricado en acero con asas de plástico resistente al calor hasta 180 °C, y la olla en sí es apta para lavavajillas, lo que simplifica enormemente la limpieza después de cada uso.

Con ella se puede cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos, y resistirá el paso del tiempo gracias a la solidez de sus materiales. Un producto todoterreno, práctico y diseñado para el día a día de cualquier familia.

Como ocurre con los artículos más demandados de Lidl, las existencias serán limitadas, por lo que conviene no esperar demasiado. La olla exprés Silvercrest de 6 litros ya está disponible online y llegará a las tiendas físicas de la Región de Murcia a partir del lunes 13 de abril por 36,99 euros.