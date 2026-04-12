Guillermo Díaz, candidato a rector de la UMU, apuesta por "reducir la burocracia y su equipo de gobierno" como pilares de su proyecto

Guillermo Díaz, candidato a rector de la Universidad de Murcia (UMU) y hasta ahora decano de Química de la institución de educación superior, comparte "los pilares de su proyecto" antes de la celebración de los dos debates con el resto de candidatos, los días 13 y 15, en el Paraninfo de la Merced. La carrera por el rectorado finalizará, en su primera vuelta, el próximo día 21 de abril en la que la candidatura de Díaz competirá en las urnas con las de Samuel Baixauli, Senena CorbalánAlfonsa García y Alicia Rubio.

En este contexto, Díaz se presenta con una "convicción profunda": la Universidad necesita "un cambio de rumbo que devuelva la ilusión y mejore la eficiencia que los tiempos actuales exigen".

Para ello señala que su programa se plantea como "un compromiso personal y colectivo para reforzar a la UMU como un servicio público". Entre sus "propuestas fundamentales" para lograr el objetivo se incluye lo que Díaz define como "una guerra decidida a la burocracia". El aspirante explca que "el talento del profesorado e investigadores se está asfixiando entre papeles y trámites interminables" y se compromete a simplificar la administración.

También reducirá su estructura de gobierno "con un equipo más compacto y funcional" y destaca que "el ahorro generado se destinará a más becas para el alumnado y a la contratación de profesorado". Asimismo, defiende que el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) es "el motor de la institución", por lo que "pondrá en valor su puesto reconociendo su labor con su profesionalización y un papel más protagonista en la toma de decisiones".

Pensamiento crítico y comunicación con los estudiantes

Por otra parte, Díaz "impulsará el pensamiento crítico y el uso adecuado de la Inteligencia Artificial". En esta propuesta subraya que apuesta porque el pensamiento crítico "sea el sello de identidad del estudiantado".

Por último, el hasta ahora decano de la Facultad de Química, señala su propuesta pasa por una "comunicación directa" con los estudiantes "basada en la madurez y la franqueza, apostando por su integración real en la gestión universitaria y priorizando cuestiones como la salud mental, la protección y seguridad o el futuro laboral".