Guerras y mala suerte con los maridos

No puede ni verlo. Una mujer, sentada en un banco de la Glorieta de Murcia, habla por teléfono, casi chilla: «¡Mira, es que lo tengo aborrecio’, pero aborrecio’, aborrecio’»!

Pálpito. Un lector de esta página me pregunta si esto de lo que escucho y escribo aquí me lo invento. De lo anterior tengo un testigo que caminaba conmigo en ese momento, y esa misma mañana escuché y vi lo siguiente, que ocurrió mientras saludaba a un viejo amigo vendedor de cupones de la ONCE. Hay dos mujeres junto al vendedor. Una está frotando con una moneda un cupón rasca que acaba de comprar, y le está diciendo a la otra: «Me he levantado esta semana con el pálpito de que hoy me iba a tocar, y, ¡mira! ¡5 euros que me han tocao’»!

Terror. En todo este horror de guerras: Irán, Líbano, Ucrania, los locos oficiales, Netanyahu, Putin, Trump, van asesinando gente, invadiendo los países ajenos, metiéndonos el miedo en el cuerpo con sus amenazas de ir aún más lejos en la destrucción de las delicadas líneas de convivencia con las que nos movíamos hasta hace poco. Pero la pregunta es: ¿y China? ¿Qué está pasando en aquel país tan poderoso o más que los que están en liza ahora mismo? Un ejemplo: si ahora se le ocurriera a China invadir su siempre deseado Taiwán, ¿qué haría Estados Unidos, reconocido defensor de la independencia de la isla? ¿Qué diferencia hay entre invadir El Líbano, Ucrania, y bombardear Irán, o que China ataque Taiwán, o puestos en locuras, invadir Japón?

Cerveza temprana. El lunes, todavía quedaban en Murcia ciudad turistas extranjeros, algunos de ellos quemándose la piel al sol en las terrazas de los bares donde se habían despojado de sus chaquetas y mostraban al mundo sus enrojecidos brazos y piernas. Los escuché a unos hablar inglés y a otros alemán, estos últimos bebiendo cerveza a la diez de la mañana, lo que dice mucho a su favor. ¿Por qué la hora de la cerveza ha de comenzar a las 13 horas, a mediodía, y por la tarde a partir de las 20? ¿Quién ha impuesto ese riguroso horario en España, completamente ajeno a las costumbres del resto de Europa?

Es raro. Un amigo a mí: «Estuve en Los Alcázares en Semana Santa. Ya pude ver a extranjeros comiéndose una paella para cenar».

Serie. He visto una serie que está muy bien, aunque faltan algunos capítulos que todavía no han salido. Se llama DTF St, Louis y resulta interesante por ocuparse de temas que no suelen aparecer en las series. Me refiero a los valores de la amistad, al estudio de la bondad personal, a los niveles de generosidad a los que se puede llegar en lo que a los sentimientos se refiere. Es una serie distinta con apariencia de normalidad, pero es en esa normalidad de lo distinto en lo que están sus valores. Todo esto con un ambiente de simpatía y buen rollo. Es un descanso verla después de tanto asesino en serie y tanto policía con problemas personales como hay sueltos por las pantallas.

Resignación. Leo que Jesulín de Ubrique va a volver a cantar. Qué le vamos a hacer.

Magníficos cuadros. He visto la exposición que hay en la sala de Las Claras, de la Fundación Cajamurcia. Si pueden, no se la pierdan. Es una colección de cuadros de pintores españoles de finales del siglo XIX y principios del XX y están casi todos los que son y con obras importantes. Hay un Sorolla espectacular y un Casas tremendo, pero lo importante es que la media de todos los representados es muy alta. Ahí está toda esa inquietud de los magníficos pintores de esos tiempos, todos con una técnica apabullante, enfrentándose a los aires que llegan de París en los que esos virtuosismos de la pincelada se están convirtiendo en ideas impresionistas. Y algunos reaccionan y se apuntan a los cambios y otros se mantienen inamovibles asombrando con sus luces bellísimas. Tiene mucha calidad esta exposición.

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Peligro. «El Fondo Monetario Internacional lanza la alarma sobre las secuelas económicas de la guerra». O sea, que veremos a ver lo que pasa a nivel económico mundial cuando paren estas locuras. n