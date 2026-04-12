Los sindicatos exigen a Correos 800 contratos este verano en la Región de Murcia para evitar un nuevo colapso

Tras la Semana Santa, los trabajadores de Correos ponen la vista en el verano, no porque estén pensando en las vacaciones, sino porque temen que se vuelva a repetir la situación de colapso del sistema postal por culpa de la falta de personal. «Estamos pidiendo que este año se hagan, como mínimo, 800 contratos, sobre todo para las zonas de costa. Que la mitad de esas incorporaciones se realicen en esas zonas, puesto que es donde verdaderamente se va a concentrar la mayor parte de la población», afirma Miguel Jesús Cánovas, secretario del Sector Postal de Comisiones Obreras en la Región de Murcia.

En agosto de 2024 llegaron a acumularse 325.000 notificaciones sin repartir. Ese fue el último año con pérdidas en la empresa pública. Desde 2015, Correos acumuló 1.056 millones de euros en números rojos. Sin embargo, en 2025, la compañía registró 14,4 millones de euros en ganancias. Pese a la buena noticia, los sindicatos de la Región no confían en un cambio de actitud el próximo estío.

En 2024 solo se cubrieron a 3 de cada 10 trabajadores que se fueron de vacaciones estivales

El año pasado se realizaron en verano un total de 400 contratos en julio, agosto y septiembre. «Teniendo en cuenta que hubo compañeros que se cogieron vacaciones fuera de ese periodo, estamos hablando de que se cubrió cerca del 30% de toda la gente que se fue de vacaciones», señala Cánovas.

El delegado de CC OO reconoce que no le está gustando lo que está escuchando por parte de la dirección de Pedro Saura, presidente de Correos, «porque, de momento, las instrucciones que se han dado lo que reflejan es la intención de la empresa de realizar la menor contratación posible, incluso en zonas de playa».

«Entendemos que zonas del interior, como Murcia, queden más vacías en esos meses, sobre todo en agosto, pero que un lugar como La Manga no esté al 100% cubierta es algo que no tiene sentido», añade.

Los trabajadores están sufriendo agotamiento y estrés por acumulación de trabajo Miguel Jesús Cánovas — CC OO

El secretario Postal de UGT, José Corominas, también prevé para este verano «un ambiente similar al del año pasado, con mucha falta de contratación y con compañeros doblando barrios». Por eso ya han iniciado sus reclamaciones y están solicitando de antemano una previsión de contratación. Si no se consigue, «quien pierde no es ni el trabajador ni la empresa: quien pierde es el ciudadano, que no recibe sus comunicaciones a tiempo, que no es atendido en condiciones», agrega.

Los sindicatos no están solos. La diputada nacional del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha recogido sus demandas y el PP también reclama reforzar de forma urgente la plantilla de cara al verano con 800 nuevos contratos para poder prestar el servicio con garantías, recordando que las 400 incorporaciones de 2024 son «claramente insuficientes».

Preveo mucha falta de contratación, con compañeros doblando barrios José Corominas — UGT

De hecho, subraya que, entre todas las localidades costeras de la Región —donde más hace falta el servicio— no se alcanzaron ni siquiera 200 contratos, lo que provocó que algunas unidades llegaran a funcionar con solo el 40% del personal. «El objetivo es garantizar que todas las unidades puedan operar al 100% en los meses de mayor demanda y asegurar un servicio postal de calidad para ciudadanos y empresas», incide la portavoz ‘popular’.

El delegado de Correos asegura que, desde que está el actual presidente de Correos, Pedro Saura, la mayoría de las unidades, sobre todo las de las grandes ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca, se encuentran en niveles del 50% de ocupación. «Es decir, que ahora mismo hay una persona realizando el trabajo que antes hacían dos carteros», manifiesta.

Plan estratégico

El plan estratégico que está sufriendo la empresa pública, cuenta con una reducción del gasto en personal (del 85% al 70%). Aunque la demanda del servicio es menor, lo cierto es que ahora se van a asumir nuevas responsabilidades en las oficinas: con ventanillas para encargarse de las regularizaciones de migrantes y, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se va a permitir crear el certificado digital en Correos.

«Estamos dando más servicios a la ciudadanía, pero no se está contratando al personal suficiente para poder prestarlos», añaden en Comisiones, que lamentan que los trabajadores se encuentran «en una situación de agotamiento y estrés por acumulación de trabajo».

La compañía pública ha reducido su plantilla en casi 250 personas en los últimos cinco años

La reducción de plantilla es notoria en la Región de Murcia. Los sindicatos señalan que llevan desde 2022 sin tasa de reposición, o sea, sin entrada de personal nuevo. Aparte, el año pasado ya tuvieron salidas de funcionarios: a nivel nacional se fueron unos 425, mientras que de la Región salieron unos 15. Este año se prevé que se vayan otros 15 más, a los que hay que sumar las jubilaciones ordinarias del personal laboral que no se han cubierto. «La Región contaba con un censo hace cinco años de 1.347 trabajadores. Hoy son unos 1.100, casi 250 menos», señala Cánovas.

En este sentido, desde UGT también están en busca de un plan de regeneración de plantilla «que permita dar entrada a gente joven».

Cobro de comisiones

Desde el Partido Popular advierten de que «el modelo de gestión de Correos bajo el Gobierno de Sánchez es claramente insostenible», destacando que la empresa pública ha dependido de importantes aportaciones económicas del Estado para sostener su actividad.

Miriam Guardiola, frente a la oficina de Correos de la Plaza Circular de Murcia. / La Opinión

Guardiola tacha de «inaceptable» que mientras existe esta situación en la Región y que Correos ha sido rescatado con dinero público por acumular más de 1.000 millones de euros en pérdidas en los últimos ocho años, la empresa vaya a realizar un pago de comisiones a su cúpula directiva.

Por ello, la diputada del PP ha exigido al Ejecutivo central que «dé explicaciones inmediatas, asuma responsabilidades y ponga fin a este tipo de prácticas».

Pedro Saura percibió una remuneración bruta anual de 234.754 euros en 2025

No solo eso. El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones al Gobierno central con el fin de esclarecer todos los detalles sobre la gestión de Correos, los criterios de asignación de incentivos y el uso de fondos públicos. «Que sus directivos vayan a cobrar incentivos por objetivos es un auténtico despropósito y un insulto a los españoles», asegura la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, quien recuerda que el beneficio de 14,4 millones de euros tras años en números rojos se ha logrado gracias a una inyección de alrededor de 400 millones de euros de dinero público. «Es decir, se premia con bonus a la dirección por unos resultados que dependen directamente del esfuerzo de todos los contribuyentes», critica la diputada.

«Queremos saber quién ha decidido estos bonus, con qué criterios y cómo se justifica que se premie a la dirección mientras la empresa ha necesitado un rescate millonario», señala la diputada murciana.

Esta semana se conoció que el presidente de Correos, Pedro Saura, percibió una remuneración bruta anual total de 234.754 euros en 2025, incluyendo el devengo de los complementos acumulados por su condición de funcionario a lo largo de 13 trienios, según el portal de transparencia de la empresa pública. En relación con el año anterior, su sueldo aumentó un 26,4%.