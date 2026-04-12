Correos explica que las incorporaciones dependen del "volumen de envíos"

La comunicación ha cambiado y el número de ciudadanos que sigue mandando cartas por servicio postal se ha reducido drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, Correos registró una disminución de 76 millones de envíos en 2024. Con este panorama, y los más de mil millones de pérdidas que acumuló Correos en la última década, la empresa pública, que preside Pedro Saura, está llevando a cabo un plan estratégico para sobrevivir en el futuro. La reducción de plantilla, en principio, parece imparable.

Bajo este prisma, la compañía pública señala a La Opinión que, de cara al próximo verano en la Región de Murcia, la plantilla se irá «adaptando a las necesidades que vayan surgiendo para garantizar el servicio», añadiendo que «la calidad ha mejorado», según los indicadores consultados.

Asimismo, informa de que, «de momento, no hay ninguna previsión concreta de bajas incentivadas para este año» que puedan facilitar, ya que hay un proceso de negociación abierto con las organizaciones sindicales.

Puntos de negociación Más allá de las reivindicaciones sobre el refuerzo para el verano, los sindicatos negocian con Correos una mejora de las condiciones de trabajo con cinco objetivos. Bajas incentivadas. El plan estratégico persigue un rejuvenecimiento de la plantilla, formada por más de 45.000 personas con una edad media de 52 años. Las jubilaciones anticipadas y las bajas incentivadas están a la orden del día. Incorporación de personal. Uno de los principales intereses de los sindicatos es que con la salida de los trabajadores de más edad se impulse una tasa de reposición que Correos echa en falta desde hace cuatro años, además de que se cubran las jubilaciones ordinarias. Subidas salariales. Los sindicatos subrayan que los trabajadores «malviven» con su sueldo y necesitan esa subida salarial urgentemente, aparte de lo ya aprobado por Función Pública. 35 horas. También persiguen que se implante ya la jornada laboral de 35 horas que este mes de abril comienza en todos los órganos de la Administración General del Estado y en otros cuerpos como Renfe, ADIF o AENA. Bolsa de horas. El último objetivo tiene que ver con la ‘bolsa de horas’, una herramienta para todo personal que quiera realizar horas extraordinarias. Con este sistema, parte de la jornada se podría convertir en horas extraordinarias, además de las 80 horas que marca la ley como máximo, a cambio de percibir una gratificación especial. UGT y CC OO no descartan movilizaciones si la negociación no avanza.

Fuentes de la empresa subrayan que Correos tiene la «obligación» de gestionar de forma «eficiente y racional» los medios humanos y materiales, garantizando en todo caso la prestación del servicio postal en el conjunto de la Región de Murcia de conformidad con la Ley Postal.

En este sentido, aseguran que se están aplicando las medidas necesarias a nivel organizativo para garantizar los niveles de servicio. «La compañía dispone de personal en función de las necesidades observadas en cada entorno a distribuir y el volumen de envíos a gestionar, además de las contingencias que se pudieran presentar. Correos trabaja constantemente en la mejora del servicio, implementando mejoras operativas y de servicio cuyo fin es prestar el mejor servicio a la ciudadanía», explican.

De momento, no hay ninguna previsión concreta de bajas incentivadas para este año

También piden tener en cuenta que a Correos se le ha asignado la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG) para contribuir a la cohesión territorial, económica y social, a la sostenibilidad, y al bienestar público. Esta revalidación de la empresa como instrumento del Estado garantiza su continuidad y viabilidad económica hasta 2030, puesto que lleva consigo una dotación económica de 250 millones al año. A esta cantidad hay que sumar otros 150 millones por prestar servicios añadidos como las comunicaciones en el ámbito rural, el acceso a efectivo a través de Correos Cash, la tarjeta Correos Prepago o, incluso, la ventanilla única de la Administración para tramitaciones como la renovación del DNI y la regularización de migrantes.

66 oficinas

La plantilla de Correos en la Región está conformada por más de mil profesionales que ejercen labores de atención al cliente en oficinas y de reparto de envíos en las diferentes carterías que hay en la Comunidad. Asimismo, cuenta con 66 oficinas de atención al cliente; alrededor de 140 servicios rurales y 55 dispositivos públicos de Citypaq que permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina.

La amplia presencia territorial de Correos adquiere especial relevancia en las zonas menos habitadas. En este contexto, la empresa informa de que su red, con sus 310 años de historia, se ha convertido en un activo estratégico debido a su capilaridad, que le permite llegar a todos los hogares para atender las necesidades de los ciudadanos.