Alta tensión en la cárcel de Campos del Río: denuncian situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director

"¿Tú qué eres, una 'Superwoman'?". Ese sería uno de los comentarios que el director del Centro Penitenciario de la Prisión de Murcia II habría lanzado a una funcionaria. El TAMPM, sindicato mayoritario de Prisiones, ha denunciado en un comunicado la "insostenible" situación que se está viviendo en este centro ubicado en Campos del Río, achacando una gestión llena de "actuaciones arbitrarias" y "faltas de respeto".

Un grave altercado producido el pasado viernes entre internos ha dinamitado la situación: "Cerca de las 19 horas, minutos antes del reparto de la cena a los internos, los funcionarios observaron en la Sala de televisión, que es un espacio de ocio para los reclusos y que esta situada entre el patio y el comedor, un gran tumulto de internos gritando y peleándose entre ellos. Cuando los funcionarios se aproximan para intentar detener la pelea, ven como uno de los reclusos porta un 'pincho carcelario', un arma blanca con la que reta a otros internos y a quienes amenaza con matarles. Los funcionarios consiguen arrinconarle y, finalmente, es reducido y llevado a una zona de seguridad para separar el conflicto. El resto de internos del módulo en ese momento comienzan a golpear las puertas para lincharlo. Es cuando, para calmar la situación, los funcionarios protegen a este recluso en un despacho fuera de la vista del resto de internos, donde le practican un cacheo para comprobar si portaba algún objeto peligroso, y es cuando arremete contra los funcionarios agrediéndoles con puñetazos y patadas. Finalmente, pueden volver a hacerse con él y aislarlo en el departamento de Régimen Cerrado. Las consecuencias son que varios funcionarios acaban heridos, uno de ellos con el brazo dolorido y que, lamentablemente, tuvo que estar esperando a que el director le diera su visto bueno para dejarle ir al hospital ya a las 22 horas, por encima incluso del horario de salida. Algo que nos produce una gran repulsa, y que solo con este hecho debería ser motivo suficiente para que el secretario general de Instituciones Penitenciarias cesara de inmediato a este director, que no tiene ni aptitudes ni capacidad para gestionar ni a internos ni al personal del centro penitenciario", denuncian.

También afirman que "estos son incidentes habituales en cualquier centro penitenciario" y que "el problema apareció cuando el director del centro, conocedor de lo ocurrido, con especial empeño se dispone a visualizar la grabación del sistema de videovigilancia y no lo hace para obtener datos relevantes del incidente, sino que, como es habitual, busca cualquier fallo que pueda haber tenido un funcionario en una de esas situaciones tan frenéticas y tan complicadas, donde cualquier despiste o exceso de confianza puede suponer una agresión o una desgracia mayor".

"Situaciones violentas"

Desde el sindicato revelan que "en la prisión murciana de Campos del Rio se viven situaciones muy violentas y que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se están poniendo las medidas regimentases adecuadas para salvaguardar la integridad física de los trabajadores ni de la población reclusa".

En el comunicado, también afirman la indiferencia del director con las lesiones que sufren sus empleados: "Resulta especialmente grave que, lejos de mostrar preocupación por el estado del trabajador lesionado, el director haya restado importancia a estos hechos, calificándolos públicamente, delante de otros empleados públicos incluidos los afectados, como secundarios. Manifestando no estar preocupado por las lesiones producidas a uno de los trabajadores. Centrando su atención exclusivamente en que no se había realizado un cacheo en el lugar que él considera adecuado".

'Superwoman'

El trato del director a una funcionaria es otro de los puntos que más acentúan desde el TAMP: "Denunciamos un comportamiento inaceptable por parte del director hacia una trabajadora del centro, afectada en los hechos ocurridos el pasado viernes, por ser ella quien abrió la puerta del cuarto para aislar la situación, a la que el director cita en el despacho de los jefes de servicio y en un tono despectivo y humillante, le llega a decir: "¿Tú qué eres, una 'Súperwoman', abriendo las puertas que tu quieras. Pues que sepas que he visto que has sido tú y ahora te las apañas con la inspección por desobedecer órdenes. La situación ambiental a la que fue sometida la trabajadora hizo que la empleada abandonara el despacho llorando y afectada con ansiedad".

"Exigimos respeto, profesionalidad y el cese inmediato de este tipo de conductas por parte del director del centro penitenciario, el cual ya ha demostrado en numerosas ocasiones que no está capacitado para dirigir este centro. Con sus decisiones arbitrarias y contrarias al sentido común solo provoca conflicto y enredo. Destacamos que sus formas al dirigirse, sobre todo, a las funcionarias es de menosprecio y siempre busca un entorno coactivo donde amenazarlas y humillarlas. No es la primera vez, pero queremos que sea la última y por eso desde este sindicato hemos puesto lo ocurrido en manos de nuestro gabinete jurídico con la intención de emprender las acciones legales que correspondan", concluyen.