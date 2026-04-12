Ahora Sí: un proyecto para salvar por segunda vez a los enfermos de cáncer en la Región de Murcia

La vida de Javi Ros dio un vuelco cuando le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Llevaba siete años preparando una oposición para el Cuerpo Jurídico Militar sin saber que el cáncer le iba a arrebatar ese proyecto de vida. Uno de los motivos de exclusión de esta oposición es tener o haber tenido cáncer, como se recoge en el cuadro médico de exclusiones para los centros docentes militares de formación, en el artículo A-9 (Tumores malignos y lesiones precancerosas en cualquier localización y estadio, y los tumores benignos que por su tamaño o localización incapaciten para la profesión militar) y K-5 (Linfomas. Mielomas).

Ros vio esto muy injusto: "Las personas que han tenido entre la suerte y el arrojo de haber superado un proceso así no tienen que ser excluidas, sino al revés, incluirlas porque bastante valor han demostrado ya como para que, encima, se les pongan palos en las ruedas". Aunque hay casos similares en el Ejército en los últimos años, solo unos pocos han conseguido recurrir esta normativa mediante batallas judiciales que pueden durar años.

En lugar de frustrarse, el murciano decidió ver la situación como una nueva oportunidad para reinventarse y ayudar a personas como él. Conoció a más expacientes, como una carnicera que, tras los tratamientos contra el cáncer, había perdido fuerza en el brazo y ya no podía seguir ejerciendo su profesión. O una joven a la que se le cayó el pelo por la quimioterapia y no encontraba trabajo porque, según le llegaron a decir, "no daba buena imagen".

Estas historias y la suya propia llevaron a Ros a fundar Ahora Sí, una asociación que funciona como red de apoyo para personas que han pasado algún tipo de crisis personal y que quieren empezar a vivir de nuevo. Asegura que no lo quiere limitar solo a personas con cáncer porque se trata de incluir y no excluir a más colectivos. Asimismo, ofrecen apoyo a familiares que quieren ayudar a sus seres queridos en un momento difícil, pero no saben cómo.

Precisamente por esto, Ahora Sí es diferente a otras asociaciones relacionadas con enfermedades, por continuar dando apoyo incluso después de la recuperación. "Nos centramos mucho en la persona y no la abandonamos después del proceso de enfermedad", asegura el fundador. Añade que organismos como la Asociación Española Contra el Cáncer "están muy bien porque te ayudan durante el momento de supervivencia, pero cuando pasa ese momento no están pendientes de ti".

Por el momento, ya han realizado su primera actividad, que contó con 15 participantes. Su objetivo era darse a conocer y explicar todo lo que ofrecen como nueva asociación. Lo que más destacan es la importancia de sentirse como una comunidad, una red de apoyo, algo que seguirán trabajando en futuras actividades. La próxima está prevista para el 18 de abril y consistirá en una caminata por el monte para conocerse más entre ellos e ir formando el vínculo de comunidad que les caracterizará.

A pesar de ser una entidad tan nueva (todavía no oficial del todo, está a la espera de una respuesta del Registro de Asociaciones de la Región de Murcia), nos cuenta Ros que ya tienen preparadas colaboraciones con otras asociaciones referentes en la Región: Jesús Abandonado y la Fundación Aladina. Ambas se alinean con los intereses de Ahora Sí, pues uno de los servicios de Jesús Abandonado es ayudar a quien lo necesita a "trabajar para superar realidades tan complejas como la ruptura de la red familiar, enfermedades físicas, problemas de salud mental, etc.". Por su parte, la Fundación Aladina también ofrece apoyo emocional y psicológico a niños con cáncer y a sus familias.

Los interesados que quieran unirse a esta red de apoyo pueden hacerlo mediante el perfil de Instagram de la asociación. En cuanto a la aportación económica, el fundador explica que pretenden que sus servicios sean gratuitos, pero piden una pequeña aportación de 60 euros al año para quien quiera colaborar.

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Nace así una nueva esperanza para quienes se sienten perdidos tras una enfermedad o una crisis. Una oportunidad de formar parte de una comunidad en la que pueden compartir su experiencia con personas que han pasado por algo similar y, ahora sí, estén listas para empezar a vivir de nuevo.