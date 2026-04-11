Las protestas médicas agravarán la "desbordada situación de las listas de espera", advierten los usuarios de sanidad pública de la Región

La Asociación de Usuarios de Sanidad Pública en la Región de Murcia advierte de que las huelgas de médicos que se vienen sucediendo en todo el país, y que seguirán convocándose, mientras que los sindicatos médicos no alcancen un acuerdo con el Ministerio y las autonomías, "agravarán la desbordada situación de las listas de espera". No obstante, esta organización señala que los retrasos ya eran importantes antes de las protestas.

El Gobierno regional publicó esta semana los datos sobre las consecuencias que las huelgas han tenido sobre las consultas e intervenciones. Según la Consejería de Sanidad, "las huelgas de médicos, ya han supuesto, en sus convocatorias de diciembre, febrero y marzo, la cancelación de más de 1.200 cirugías, además de 34.000 consultas externas, cerca de 6.000 pruebas y más de 57.000 consultas de Atención Primaria en la Región".

Por lo que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, pidió la dimisión de la ministra "por los perjuicios que está causando a causa de su dejadez", ya que "no ha sabido llegar a acuerdos con el colectivo médico, y con su actitud repercute en los ciudadanos, que están viendo demoradas sus pruebas, operaciones y consultas, lo que supone además un aumento de las listas de espera".

El titular de Salud resaltó además que García "no ha sido capaz ni de negociar sobre la figura del mediador que propuso para dar solución a la huelga, lo que define su papel de figurante y su ineptitud". También reiteró su petición de que el Ministerio ataje el problema que supone para todo el país el déficit de profesionales: "Seguimos sin obtener del Ministerio soluciones al déficit creciente de facultativos especialistas en toda España, que está generando una auténtica crisis coyuntural en el sistema sanitario".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, destacó, en una intervención antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que los sindicatos médicos "ya no tienen más excusas" para desconvocar la huelga que mantienen en protesta por el Estatuto Marco.

García acusó a los sindicatos de mantener una actitud de "bloqueo" que ha evitado la desconvocatoria de la huelga, cuyos próximos paros están previstos del 27 al 30 de abril.

"Los sindicatos médicos se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales", así como de sus "legítimos malestares", señaló la ministra tras "la no reunión" que tuvo lugar el miércoles con el Comité de Huelga. Un encuentro que ni llegó a celebrarse tras rechazar los sindicatos la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), una figura independiente acordada en el anterior Consejo Interterritorial para desencallar el conflicto.

"Los retrasos ya eran graves"

Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Sanidad Pública en la Región, también reclamó a la Comunidad que "asuma su responsabilidad", ya que "las protestas son contra el Ministerio y la Consejería". Indicaron que el Ejecutivo regional "podría sacar más plazas MIR para que el Ministerio las apruebe o modificar condiciones de trabajo y retributivas para sanitarios y no lo hace".

Asimismo, subrayaron que "la gente tiene que saber que las listas de espera y los retrasos ya eran graves, antes de las huelgas".

Desde la Consejería respondieron que "llevamos años pidiendo al Ministerio de Sanidad la flexibilización de los criterios de acreditación de las unidades docentes para aumentar el número de plazas MIR ante el déficit de médicos existente. Es el Ministerio quien tiene esa competencia, no las comunidades autónomas".

También destacaron que "a pesar de la falta de soluciones del Gobierno de España, la Comunidad ha sacado adelante este año la mayor oferta para residentes de su historia: 438".

En materia salarial, la Consejería de Salud subrayó que "la Región de Murcia está por encima de la media nacional en retribuciones a los residentes, concretamente más de mil euros de sueldo base al año de lo que contempla el BOE en los presupuestos generales para el grupo A1".

De esta manera, recalcaron que "el Gobierno regional ofrece así mejores condiciones laborales, tal y como acordó con los sindicatos mayoritarios, además de continuar con el incremento de plazas y acreditaciones en especialidades deficitarias, como lleva haciendo año tras año, así como continuar con el fomento de los programas de fidelización de residentes en las contrataciones".