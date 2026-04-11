El PPRM exige a Sánchez ayudas a los apicultores para hacer frente a la subida de los costes

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha reclamado al Gobierno de España ayudas para los apicultores de la Región de Murcia, para hacer frente a la subida de los costes de producción de los últimos años y garantizar la viabilidad de un sector que genera miles de empleos al año.

Luengo ha respaldado las reivindicaciones trasladadas por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que ha alertado del fuerte impacto económico que la crisis internacional está provocando en el campo español, y en el apícola en particular, cifrado en más de 1.050 millones de euros.

"El Gobierno ha dado un paso claramente insuficiente. No podemos permitir que 36.000 familias apícolas de España, medio millar en la Región de Murcia, queden fuera de las ayudas por un error que ya se cometió en 2022 y que ahora vuelve a repetirse", ha señalado el senador.

En este sentido, ha denunciado que el actual decreto estatal prevé ayudas únicamente para el gasóleo B, destinado a maquinaria agrícola, dejando fuera el gasóleo A, imprescindible para los desplazamientos de los apicultores en el traslado de colmenas. "Es una discriminación injustificada dentro de una actividad que es plenamente agraria", ha añadido.

Asimismo, Luengo ha advertido del impacto que el incremento de costes está teniendo en otros sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería, por el encarecimiento de insumos básicos como energía, combustibles, fertilizantes o los plásticos agrícolas, que han subido más de un 20 por ciento en plena campaña.

"El campo no puede seguir asumiendo en solitario las consecuencias de las crisis internacionales. Necesita medidas eficaces, bien diseñadas y que lleguen a todos", ha afirmado.

Moción en el senado

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Senado una moción, que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la que se recogen medidas concretas para apoyar a la apicultura y garantizar su viabilidad económica.

La moción registrada por el Grupo Popular plantea, entre otras cuestiones, la creación de una partida económica para compensar el encarecimiento del gasóleo y de los plásticos agrícolas, la puesta en marcha de una mesa de trabajo con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, así como medidas para frenar la entrada de mieles importadas de baja calidad y reforzar los controles de etiquetado para garantizar la transparencia al consumidor.

Igualmente, el texto propone reconocer económicamente el servicio ecosistémico que prestan las abejas a través de la polinización y defender que la futura Política Agraria Común incluya ayudas directas que aseguren la rentabilidad de las explotaciones apícolas.

"El sector agrario es estratégico para España y esencial para regiones como Murcia. Desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo soluciones reales frente a los parches del Gobierno", ha concluido.