Una planificación eólica más participativa y compatible con la biodiversidad a través del proyecto Biowind: el objetivo de la Región

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha culminado la fase central del proyecto europeo Biowind en la Región de Murcia, un paso que permitirá seguir avanzando hacia un modelo de planificación eólica más integrado, participativo y respetuoso con el territorio y la biodiversidad. La iniciativa entra ahora en una etapa clave para trasladar el aprendizaje obtenido a herramientas concretas de apoyo a la toma de decisiones y a la mejora de las políticas públicas.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, presidió la última reunión del grupo de trabajo regional vinculado al proyecto, en la que participaron representantes del ámbito universitario, del sistema eléctrico, del sector energético, de entidades ambientales y de distintos servicios de la Administración regional. Durante el encuentro se hizo balance del trabajo desarrollado hasta ahora y se abordaron los próximos pasos de una iniciativa que sitúa a la Región en una posición sólida para afrontar los nuevos retos europeos en materia de renovables.

María Cruz Ferreira destacó que “la transición energética exige planificación, conocimiento y diálogo, y precisamente en esa dirección trabaja la Región de Murcia a través de Biowind, incorporando a la misma mesa a administraciones, expertos, empresas y entidades sociales”. Añadió que “el objetivo es seguir avanzando en el despliegue de energías limpias, pero haciéndolo con rigor ambiental, con seguridad jurídica y atendiendo a la realidad de cada territorio”.

Biowind, cuyas siglas responden a ‘Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community-based planning’, se desarrolla entre 2023 y 2027. Está cofinanciado por el programa Interreg Europe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y reúne a 11 socios de 8 países de la Unión Europea. En el caso de la Región de Murcia, el presupuesto asignado asciende a 211.246 euros, con una cofinanciación del 80 por ciento por parte de Interreg Europe.

Objetivos de la iniciativa

La finalidad del proyecto es mejorar las políticas públicas relacionadas con la energía eólica mediante una planificación que tenga en cuenta no solo la producción renovable, sino también la conservación de la biodiversidad, la ordenación territorial y la participación ciudadana. Ese enfoque pretende favorecer una mayor aceptación social del desarrollo eólico y anticipar posibles impactos desde las primeras fases de análisis.

Uno de los principales avances que acompaña al proyecto en la Región es la elaboración de un Manual Ambiental para Parques Eólicos, un documento que recogerá criterios y orientaciones técnicas para la instalación, repotenciación y desmantelamiento de este tipo de infraestructuras. Su redacción técnica ha sido encargada a la Universidad Miguel Hernández y está financiada con cargo al programa Feder 2021-2027.

La secretaria autonómica subrayó que “este manual permitirá convertir en criterios útiles todo el conocimiento acumulado durante el proyecto” y señaló que “servirá para ofrecer una referencia técnica más clara, adaptada a las singularidades ambientales y territoriales de la Región de Murcia”.

A lo largo de esta fase del proyecto se ha trabajado en aspectos como la sensibilidad ambiental, el análisis de impactos acumulativos y la participación temprana de los agentes implicados. Todo ello constituye una base de conocimiento relevante en el actual contexto europeo, marcado por el impulso a las renovables y por la futura delimitación de áreas de aceleración para este tipo de desarrollos.

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Con este avance, el Gobierno regional refuerza su compromiso con una transición energética ordenada, compatible con la protección del patrimonio natural y alineada con un desarrollo territorial equilibrado, apoyándose en la cooperación técnica y en el intercambio de experiencias con otras regiones europeas.