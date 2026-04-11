Multa de 200 euros por llevar el portabicis con la V-20 pero tapando este elemento obligatorio del coche

Con la llegada del buen tiempo y las primeras escapadas de primavera, las carreteras murcianas vuelven a llenarse de coches cargados con portabicicletas. Una imagen cada vez más habitual que, sin embargo, esconde un error que cometen muchos conductores sin saberlo: creer que con colocar la señal V-20 ya tienen todo resuelto. Y no siempre es así. De hecho, si el portabicicletas tapa la matrícula y no has instalado una placa supletoria, la multa puede llegar a los 200 euros.

La normativa de Tráfico es clara al respecto. El Reglamento General de Circulación (RGC), en su artículo 14, prohíbe expresamente que la carga o los accesorios utilizados para sujetarla puedan "ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios". Es decir, llevar el portabicicletas bien sujeto y con la V-20 colocada no es suficiente si, al hacerlo, estás tapando la matrícula o los pilotos traseros del coche.

¿Cuánto puede sobresalir la carga?

En el caso de un turismo, el RGC fija que la carga solo puede sobresalir por la parte trasera hasta un 10% de la longitud total del vehículo, o hasta un 15% si se trata de una carga indivisible. La Dirección General de Tráfico (DGT) aplica esa referencia directamente al portabicicletas y recuerda que, en un coche de cuatro metros, eso equivale a unos 60 centímetros. Superar esa distancia ya puede ser motivo de sanción.

Cuando la carga sobresale por la parte posterior, además, debe ir señalizada con la V-20 colocada en el extremo trasero. Pero aquí llega la confusión más habitual: muchos conductores creen que con una sola señal ya lo tienen todo cubierto. Y tampoco es siempre así. El reglamento añade que, si la carga sobresale por toda la anchura trasera del vehículo, hay que colocar dos paneles V-20, uno en cada extremo, formando una V invertida. La DGT repite esa misma regla para los portabicicletas.

El punto más delicado: la matrícula y los pilotos

Ahí es donde más errores se cometen y donde la Guardia Civil puede poner la multa más abultada. La DGT advierte de forma expresa que, si el portabicicletas tapa la matrícula o los pilotos traseros, el conductor debe instalar una placa supletoria con matrícula y luces. En su guía oficial sobre bicicletas lo resume así: "Asegúrese de que la placa de la matrícula y los pilotos traseros son visibles. Si no lo son, deberá instalar una placa supletoria con matrícula y luces para el portabicicletas".

Y la ley no se queda en una recomendación. La Ley de Tráfico obliga al conductor a comprobar que la placa "no presenta obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación" y considera infracción grave "incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación". Las infracciones graves se sancionan con 200 euros. Dicho de forma práctica: llevar la V-20 no te libra de la multa si el portabicicletas sigue tapando la matrícula y no has colocado una placa supletoria.

No te olvides de la anchura

Otro aspecto que muchos conductores pasan por alto es el de la anchura. La DGT deja claro que, en un turismo, si la bicicleta sobresale por los lados, hay que desmontarla, porque "no está permitido que sobresalga lateralmente". Es decir, no basta con sujetarla bien: también tiene que ir dentro de los límites legales del vehículo.

El consejo práctico antes de salir

El mensaje para el conductor es claro: antes de arrancar con el portabicicletas trasero, no basta con comprobar que la bici va firme y que llevas la V-20. Hay que revisar si la carga sobresale dentro de los límites legales, si necesita una o dos señales V-20 y, sobre todo, si siguen viéndose con claridad la matrícula y las luces traseras. Porque si el portabicicletas las tapa y no has instalado una placa supletoria con luces, la sanción puede llegar a los 200 euros. Ese último detalle es el que más se olvida y, con diferencia, el que más caro puede salir.