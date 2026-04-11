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La Comunidad incrementa un 30% la prima de las ayudas a la apicultura
Las solicitudes a la convocatoria, que cuenta con una dotación de más de 900.000 euros, pueden presentarse hasta el 30 de abril dentro de la Solicitud Única de la PAC
El Gobierno regional ha incrementado un 30 por ciento la prima de las ayudas destinadas a la apicultura orientada a la conservación de la biodiversidad, dentro de la intervención del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) denominada ‘Apicultura para la biodiversidad’, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 30 de abril.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que esta medida «refuerza el apoyo al sector apícola regional y contribuye al mantenimiento de las poblaciones de abejas, fundamentales para la polinización natural de numerosas especies vegetales y para el equilibrio de los ecosistemas».
La nueva convocatoria, dotada con más de 900.000 euros, incorpora mejoras destinadas a simplificar la tramitación de las ayudas y aumentar su eficacia. Entre las principales novedades se encuentra el incremento de la prima por superficie, que pasa de 29 euros por hectárea a 39 euros, con el objetivo de incentivar el mantenimiento de colmenas y favorecer la conservación y recuperación de la biodiversidad de la flora autóctona.
Rubira subrayó que «la apicultura desempeña un papel esencial en la sostenibilidad del medio rural y en la actividad agraria, ya que la polinización que realizan las abejas es clave para la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad».
Podrán beneficiarse de esta línea de ayudas los apicultores titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Apícolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que dispongan de al menos 150 colmenas y mantengan sus asentamientos dentro del territorio regional.
La solicitud de estas ayudas debe realizarse a través de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) 2026, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo jueves 30 de abril.
La consejera destacó que «desde el Gobierno regional seguimos impulsando medidas que permiten compatibilizar la actividad agraria con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad», e hizo un llamamiento a los apicultores a acogerse a esta convocatoria.
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