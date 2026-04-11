El valor añadido bruto del sector primario de la Región registró el mayor aumento del país

El sector agroalimentario es uno de los más importantes para la economía murciana, al aportar el 15,3 % de su valor añadido bruto (VAB), 6.268 millones de euros, y el 24,4 % de su empleo, que representa 165.791 ocupados. Precisamente la Región de Murcia registró en 2024 el mayor incremento del VAB del sector primario en toda España, un 14,6 %.

La Región de Murcia aporta el 4,8 % del VAB y el 6,5 % del empleo a nivel nacional. Existe un equilibrio en la composición del VAB, aunque continúa predominando la comercialización (38,3 % del VAB del sector) frente a la agricultura y pesca y la industria de la transformación, que tienen pesos similares (30,6 % y 31,2 %, respectivamente). Los vegetales frescos son el principal producto agrario regional, lo que sitúa a la Región de Murcia como la segunda productora de España, además de ser la tercera en cítricos (cuarto producto relevante en la región) y en plantas y flores (segundo producto).

Con 966 empresas, la industria agroalimentaria murciana supone el 3,5 % del total nacional y representa el 17 % de las manufactureras de la región. Predominan las microempresas (53,8 %), seguidas por las pequeñas (24,5 %) y las sin asalariados (15,5 %). En términos de competitividad, el sector es un 5,5 % menos competitivo que la media nacional, debido a que la menor productividad (21,4 % inferior) neutraliza la ventaja de unos costes laborales medios más bajos (17,1 % menores).

El gasto en alimentos en la Región fue de 1.747 euros por persona, ligeramente superior a la media española. La Región de Murcia se caracteriza por su carácter innovador e investigador en el sector, ya que cuenta con 65 grupos operativos AEI-Agri, que suponen el 12,2 % del total nacional, y desarrolla el 3 % de los proyectos innovadores agrarios (21 proyectos).

La región posee el cuarto sector agroalimentario exportador de España, que alcanzó 7.270 millones de euros en 2024, lo que equivale al 9,8 % del total nacional. La internacionalización del sector es clave para su economía, ya que aporta el 51,1 % del total de las exportaciones de bienes.

Esta elevada actividad exterior contribuye a que registre el segundo superávit comercial más alto de todas las comunidades autónomas (4.589 millones de euros), solo por detrás de Andalucía. Casi la mitad de las exportaciones agroalimentarias corresponden a legumbres y hortalizas (28 %) y fruta y frutos comestibles (20,3 %). Los principales destinos son Alemania, Francia y Reino Unido, que concentran el 42,8 % del total exportado.

La sexta edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un informe publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, ha sido dirigido por el director adjunto del instituto y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, junto a la economista del instituto Jimena Salamanca, que analiza en profundidad la situación del sector agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas.

Los vegetales frescos se consolidan como el principal producto agrario de la Región de Murcia por segundo año consecutivo, al representar el 27,5 % de la producción agraria regional en 2023. Este resultado se debe a un crecimiento sostenido de la producción de vegetales frescos frente a una disminución continuada de la de fruta, que ahora ocupa el segundo lugar en importancia en la huerta murciana y aporta el 21,9 % del total producido.

Las plantas y flores (17,1 %) y el ganado porcino (16,0 %) también son productos relevantes. Las frutas que más se producen son los cítricos, las uvas y la fruta fresca, que aportan el 10,1 %, el 6,0 % y el 4,5 %, respectivamente, al total regional. Entre estos tres tipos de fruta, la única que ha reducido su producción es la fruta fresca, disminuyendo su aportación nacional del 9,1 % al 4,5 %, en línea con la caída de la fruta en su conjunto, que ahora contribuye con el 7,1 %, 2 puntos porcentuales menos que hace un año. Los cítricos mantienen su relevancia en España, al concentrar el 13,9 % de la producción nacional y el 6,9 % de la de la UE-27; la uva aporta el 17,7 % en España y el 7,1 % en la Unión. Por su parte, los vegetales frescos representan el 11,4 % de la producción nacional y el 2,2 % de la de la UE-27, mientras que las plantas y flores murcianas son el 15,6 % del total español y el 2,7 % del comunitario. La producción agraria de la Región de Murcia es mayoritariamente vegetal (70,7 %).

Las cifras nacionales

El sector agroalimentario español, que incluye el sector primario, la industria y la comercialización de alimentos y bebidas, generó un valor añadido bruto (VAB) de 130.808 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 3,7 % en términos reales (eliminando el efecto de la inflación) respecto al año anterior. Con esta cifra, la actividad agroalimentaria aporta el 9 % del VAB total de la economía española. La fase de comercialización es la que más aporta al VAB total de la economía española al contribuir con el 3,7 %, mientras que el sector primario lo hace con el 2,9 % y la industria de la transformación con el 2,4 %.

Con respecto al empleo, el sector generó 2,55 millones de puestos de trabajo en 2024, lo que supone un ligero aumento del 1 % respecto al año anterior. El sector en su conjunto representa el 11,6 % del empleo total en España. La comercialización es nuevamente la que más contribuye, al aportar el 5,8 % del empleo del país. Le sigue el sector primario (3,5 %) y la industria de la transformación (2,3%). Casi la mitad de esos trabajadores del sector agroalimentario desarrollaban su actividad en Andalucía (21,6 %), Cataluña (14 %) y la Comunitat Valenciana (10,3 %).

Destaca la elevada productividad del sector agroalimentario español, que es un 14,4 % superior a la media de la UE-27. En el caso de la competitividad (aproximada por los costes laborales por unidad de VAB), en el sector agroalimentario español esos costes son un 19 % inferiores a los de la UE-27, siendo por tanto un sector mucho más competitivo.

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El informe resalta, un año más, el valor de las exportaciones, que siguen creciendo, como uno de los pilares fundamentales del sector en España. Las empresas agroalimentarias vendieron sus productos en el exterior por valor de 74.231 millones de euros en 2024, lo que significa un aumento del 5,9 % respecto al año anterior y representan el 19,3 % del total de las exportaciones españolas. Además, se trata de un crecimiento impulsado principalmente por el mayor volumen exportado y no tanto por el precio, como venía sucediendo en años anteriores.