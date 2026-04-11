La Aemet prevé un fin de fiestas en Murcia pasado por agua

Las precipitaciones no impidieron el correcto desarrollo de la Semana Santa y tampoco han incidido en la mayor parte de las Fiestas de Primavera. Sin embargo, la suerte termina este fin de semana porque, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Entierro de la Sardina estará marcado por las lluvias y para el domingo habrá alerta amarilla por precipitaciones en todo el territorio al sureste de la península ibérica.

En su web, indican que habrá una precipitación acumulada de 15 mm por hora en toda la Región. Sin embargo, el aviso no estará todo el día, sino que se mantendrá entre las seis de la tarde y las doce de la noche.

No obstante, las precipitaciones acompañarán a los murcianos durante todo el día. Aunque la Aemet no señale riesgo, entre las 0.00 y las 6.00 horas habrá un 80 % de probabilidad de lluvia; para el resto de la jornada, un 100 %.

Para todas las comarcas, la Aemet indica entre un 60 y un 55 % de probabilidades de que estas lluvias caigan en forma de tormenta hasta las cinco de la tarde. Posteriormente, el porcentaje crece hasta el 80 %.

A través de sus redes sociales, el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia ha recordado el aviso a la ciudadanía de Murcia para este domingo 12 de abril. Si bien este aviso se utiliza para situaciones de peligro bajo, recomiendan precaución a la población.

Bajan las temperaturas

Pese a una semana anormalmente calurosa, las temperaturas vuelven a bajar de forma generalizada en la Región y en prácticamente todo el país. Murcia tendrá 18 grados de máxima y 13 de mínima, que contrastan con los 27 alcanzados el sábado.

En el Altiplano las máximas serán de 14 grados y las mínimas de 7; en Cartagena, se alcanzarán máximas de 19 y mínimas de 14; Cieza tendrá termómetros muy similares a la capital de la Región, 18 de máxima y 12 de mínima; con los mismos valores estará el municipio de Lorca (18 y 12, respectivamente).

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Este episodio de frío será un espejismo porque, cuando la semana levante el vuelo, volverán las temperaturas cercanas a los 30 grados en varios territorios —el miércoles se alcanzarán los 27 grados en la ciudad de Murcia—.