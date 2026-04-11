Más de 170 familiares de dependientes han recibido formación de autocuidado por parte del personal de Enfermería del Área I de Murcia

Las profesionales de Enfermería de Atención Primaria del Área I-Murcia Oeste han puesto en marcha una nueva edición de sus talleres dirigidos a cuidadores de personas dependientes y con enfermedades crónicas, una iniciativa ya consolidada que ha permitido formar a más de 170 personas, y que se desarrollará nuevamente en seis centros de salud.

Bajo el nombre ‘¿Cómo te encuentras? Para aplicar unos buenos cuidados necesitas sentirte bien. En estos talleres te ayudamos a ello’, esta formación se imparte dos veces al año en coordinación con los profesionales de Trabajo Social en los dos centros de salud de Alcantarilla, el de Sangonera La Verde, San Andrés, Alhama de Murcia y Mula.

A lo largo de ocho semanas, en sesiones de dos horas semanales, se abordan contenidos clave como la detección de señales de alerta en el propio bienestar, los derechos de las personas cuidadoras, el acceso a recursos y apoyos institucionales, el afrontamiento del duelo, y estrategias para dispensar cuidados más eficaces y seguros a la persona dependiente.

“Las profesionales de Enfermería de los centros de salud son las más cercanas al paciente y sus familiares, por lo que son muy conscientes de la sobrecarga física y emocional que conlleva la labor de la persona cuidadora”, afirmó la directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala.

“Esta iniciativa cuenta con todo el apoyo del Servicio Murciano de Salud y se hace esencial para evitar la sobrecarga de aquellos que dan su tiempo a un familiar dependiente”, añadió.

Estudio de Enfermería

Los cuidadores a quienes se dirigen estos talleres son, en su mayoría, personas no profesionales que asumen la atención diaria de familiares en situación de dependencia, lo que incluye la toma de decisiones relacionadas con su salud y múltiples responsabilidades domésticas.

Según un estudio realizado por las enfermeras gestoras del Área I de Salud, el cuidado recae principalmente en las parejas e hijas de las personas dependientes.

Noticias relacionadas

Las personas cuidadoras realizan múltiples tareas físicas y emocionales, lo que supone una elevada sobrecarga. Igualmente, el impacto en la vida personal es significativo, ya que el cuidado de su familiar limita su ocio, las relaciones sociales y, en algunos casos, incluso su economía. Asimismo, la mayoría presenta problemas de salud como estrés, cansancio o dolores físicos, y más de la mitad no busca atención médica.