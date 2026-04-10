Salud detecta 400 nuevos casos de párkinson al año en la Región

La Región de Murcia registra cada año cerca de 400 nuevos diagnósticos de la enfermedad de Párkinson, una patología neurodegenerativa, crónica e invalidante que ya afecta a unas 3.500 personas en la comunidad, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Con motivo del Día Mundial del Párkinson, que se celebra este sábado, la Consejería de Salud ha recordado que, aunque es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en mayores de 60 años, entre un 5% y un 10% de los afectados son menores de 45 años.

Esta patología se origina por la muerte de neuronas en la 'sustancia negra' (región del mesencéfalo), lo que reduce de forma crítica la producción de dopamina, neurotransmisor esencial para coordinar los movimientos.

Además de los trastornos motores, la enfermedad puede producir síntomas no motores como depresión y fatiga crónica.

Los últimos avances terapéuticos --farmacológicos y quirúrgicos-- junto a la rehabilitación, psicoterapia, logopedia y fisioterapia, han permitido mejorar la calidad de vida y alcanzar un grado relativo de autonomía en los pacientes.

Unidad de referencia en la Arrixaca

En la red hospitalaria regional, los servicios de Neurología atienden a estos pacientes, destacando el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que cuenta con una Unidad de Párkinson de referencia.

Esta unidad, con 20 años de experiencia, desarrolla la estimulación cerebral profunda, una intervención de alta precisión que regula la actividad eléctrica anómala mediante cirugía.

Aunque esta práctica no es curativa ni frena el deterioro cognitivo asociado, se han constatado beneficios tras dos décadas de aplicación, como la mejora del sistema motor frente al temblor, la rigidez y la lentitud; la reducción del dolor y de la necesidad de medicación y la mejora de la calidad del sueño.

El equipo quirúrgico está integrado por neurocirujanos, neurólogos, una neuropsicóloga, anestesistas y neurorradiólogos, quienes valoran de forma individual a cada paciente para determinar si es candidato a esta intervención.

Efeméride y visibilidad

La celebración del Día Mundial el 11 de abril conmemora el nacimiento del doctor británico James Parkinson, quien identificó la enfermedad en 1817.

El objetivo institucional de la jornada es dar visibilidad a los desafíos de los afectados y sus familias, así como poner en valor el trabajo de quienes velan por su atención integral.