Roberto Brasero avisa de un giro en el tiempo que puede empañar el Entierro de la Sardina en Murcia este sábado

Murcia ha tenido suerte esta semana. Mientras media España encajaba el paso de una borrasca que ha revuelto el tiempo de norte a sur, la Región ha disfrutado de jornadas primaverales, cálidas y soleadas, casi rozando el verano. Pero esa calma tiene los días contados. Los últimos coletazos del sistema borrascoso llegarán justo a tiempo para complicar uno de los momentos más esperados del calendario festivo murciano: el Entierro de la Sardina.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, lanza un mensaje claro pero con matices: hay inestabilidad prevista para este sábado y domingo, aunque la incertidumbre (especialmente la del sábado) obliga a seguir la evolución hora a hora. Para los miles de murcianos y visitantes que cada año se vuelcan con el desfile más singular y emotivo de las Fiestas de Primavera, el consejo es el mismo de siempre en estos casos: ojo al cielo y ropa de abrigo por si acaso.

Viernes: el último suspiro del buen tiempo

Antes de que todo cambie, la Región atraviesa una jornada más de ese tiempo que tan bien sienta en abril. Este viernes, el sol sigue siendo el protagonista, con temperaturas en ascenso que rozarán los 29 grados en Murcia capital y Lorca, los 27 en Yecla o los 26 en Caravaca de la Cruz. En el litoral, Cartagena se quedará en una máxima más contenida de 24 grados, sin grandes cambios.

Sin embargo, hay un detalle que ya anticipa que algo se está moviendo en la atmósfera: la entrada de polvo en suspensión en niveles medios desde este jueves. Ese velo de calima, tan característico cuando las masas de aire sahariano se cuelan sobre el Mediterráneo, irá ganando densidad a lo largo del viernes hasta que, al caer la tarde, la nubosidad empiece a aumentar de forma perceptible. Es la antesala de lo que está por venir.

Episodio de calima en Cartagena en 2023. / Loyola Pérez de Villegas

Sábado: la gran incógnita del Entierro de la Sardina

Y llega el momento clave. El sábado, 11 de abril, día del Entierro de la Sardina, la borrasca tocará tierra murciana. Eso sí, Aemet insiste en que llegará debilitada, lo cual es una buena noticia relativa. Lo malo es que "debilitada" no significa inofensiva.

Los cielos se cubrirán durante la jornada y, a partir de la tarde, se esperan chubascos ocasionales en la Región: precipitaciones esporádicas, potencialmente débiles y muy locales, circunscritas a zonas concretas. ¿El problema? Que la tarde es exactamente cuando arranca la magia del Entierro.

Los datos que maneja la Aemet a día de hoy son elocuentes: la probabilidad de lluvia en el municipio de Murcia durante la celebración del desfile es del 45%. Un porcentaje que, en boca de los propios meteorólogos, viene acompañado de una advertencia fundamental: "Hay mucha incertidumbre" y "de aquí al sábado irá cambiando esa probabilidad y dependerá de situaciones locales". En otras palabras, ese 45% puede subir o puede bajar. La meteorología, en situaciones como esta, no es una ciencia exacta hasta casi el último momento.

Las temperaturas del sábado en la Región reflejarán ya ese cambio de registro: Murcia capital marcará una máxima de 26 grados y una mínima de 16, bastante más templada que el domingo pero un escalón notable por debajo del viernes. Cartagena se quedará en 23 grados de máxima, Lorca en 25, Caravaca en 22 y Yecla en 22. No hará frío extremo, pero el ambiente será bien distinto al de los días previos.

Desfile del Entierro de la Sardina 2025. / Juan Carlos Caval

Lo que dice Roberto Brasero: el frente avanza hacia el este

El conocido meteorólogo Roberto Brasero, uno de los rostros más reconocidos y respetados de la información meteorológica en España, traza en su última previsión un panorama que encaja perfectamente con lo que se avecina sobre Murcia.

Brasero describe un sábado en el que un frente entra por el noroeste peninsular y, a medida que avanza la jornada, se dirige hacia el este. Ese frente traerá consigo chubascos tormentosos que en el sur pueden ir acompañados de granizo, con rachas de viento fuertes, aunque de corta duración. La franja central de la Península empezará a notar su paso a partir de la tarde, y el movimiento es inequívoco: rumbo al Mediterráneo.

El domingo, según Brasero, las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con lo que la Región de Murcia queda plenamente dentro del área afectada. El meteorólogo señala además la llegada de tramontana con rachas muy fuertes y un temporal marítimo asociado, además de la posibilidad de calima y, en consecuencia, de esas características lluvias de barro que tiñen de ocre los coches y las terrazas.

Las temperaturas, apunta Brasero, se desplomarán tanto en mínimas como en máximas en la mayor parte de la Península. El contraste que ilustra con otras ciudades da una idea de la magnitud del cambio: de los 31 grados del viernes en Zaragoza a los 12 del domingo, o de los 30 de Bilbao a los 15. En Murcia, la caída no será tan espectacular, pero sí muy significativa.

Domingo: lluvia generalizada y desplome térmico

Si el sábado es la incógnita, el domingo, 12 de abril, despeja todas las dudas, pero no precisamente para bien. La Aemet prevé precipitaciones generalizadas en toda la Región, aunque de carácter moderado. No se esperan episodios extremos, pero la lluvia será una compañera inseparable de la jornada.

Y luego están las temperaturas. Ahí es donde el fin de semana dejará su huella más llamativa. Murcia capital pasará de los 29 grados del viernes a una máxima de apenas 20 grados el domingo. Nueve grados menos en 48 horas. Cartagena también caerá hasta los 19, aunque partía de un viernes más fresco de 24 grados. El caso más extremo lo vivirán localidades del interior: Caravaca de la Cruz tocará una máxima de solo 16 grados y una mínima de 9, y Yecla se quedará en 15 grados de máxima con una mínima de 8. Un domingo, en definitiva, que olerá a invierno cuando el calendario ya debería oler a primavera plena.