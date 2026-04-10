La Región de Murcia sigue siendo en 2026 la Comunidad con mayor tiempo de espera para tramitar las ayudas a la dependencia

El retraso en tramitar las ayudas a la dependencia sigue siendo uno de los aspectos en el que la Región de Murcia sigue a la cola de España. Durante el primer trimestre de 2026, el tiempo medio de resolución de peticiones ha sido de 553 días. Más de un año y medio. Solo Andalucía se acerca a los datos de la Región, alcanzando los 464.

En estos momentos, un total de 7.551 personas con derecho a recibir esta prestación, se encuentra esperando la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), la sexta autonomía con peores datos al respecto superada por Cataluña (39.892), Madrid (14.181), País Vasco (13.077), Andalucía (11.959), Comunidad Valenciana (9.857). En este contexto, la variación anual es del 8,4 por ciento en la Comunidad por el 7,3 del conjunto de la nación.

Más de 70.000 solicitudes

Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 correspondientes a este primer trimestre de 2026 y que contabilizan un total de 74.212 solicitudes tramitadas en la Región.