Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas de PrimaveraActividades Fiestas de PrimaveraDeducciones en la rentaAutobuses aeropuertoTestamento SardinaTiempo finde
instagramlinkedin

Ayudas

La Región de Murcia sigue siendo en 2026 la Comunidad con mayor tiempo de espera para tramitar las ayudas a la dependencia

Según los últimos datos, la lista de espera se sitúa en 7.551 personas

Imagen de archivo de una mujer adscrita al sistema de dependencia.

Imagen de archivo de una mujer adscrita al sistema de dependencia. / MÓNICA ROS

Javier Ayala

Javier Ayala

El retraso en tramitar las ayudas a la dependencia sigue siendo uno de los aspectos en el que la Región de Murcia sigue a la cola de España. Durante el primer trimestre de 2026, el tiempo medio de resolución de peticiones ha sido de 553 días. Más de un año y medio. Solo Andalucía se acerca a los datos de la Región, alcanzando los 464.

En estos momentos, un total de 7.551 personas con derecho a recibir esta prestación, se encuentra esperando la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), la sexta autonomía con peores datos al respecto superada por Cataluña (39.892), Madrid (14.181), País Vasco (13.077), Andalucía (11.959), Comunidad Valenciana (9.857). En este contexto, la variación anual es del 8,4 por ciento en la Comunidad por el 7,3 del conjunto de la nación.

Noticias relacionadas y más

Más de 70.000 solicitudes

Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 correspondientes a este primer trimestre de 2026 y que contabilizan un total de 74.212 solicitudes tramitadas en la Región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril
  2. La Comunidad cita a los propietarios de los terrenos expropiados para el desdoblamiento de la T-332 en Cartagena
  3. El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas, agresiones e intoxicaciones etílicas
  4. Batalla de las Flores y llegada de la Sardina: esta es la programación de las Fiestas de Primavera para este jueves 9 de abril
  5. Triste final en el Palacio: el UCAM Murcia se queda sin final europea pese a la exhibición de DeJulius
  6. La primavera florece en el corazón de Murcia con el Bando de la Huerta
  7. Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta.
  8. Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca

La Región de Murcia sigue siendo en 2026 la Comunidad con mayor tiempo de espera para tramitar las ayudas a la dependencia

La Región de Murcia sigue siendo en 2026 la Comunidad con mayor tiempo de espera para tramitar las ayudas a la dependencia

Amplían la conexión al aeropuerto con autobuses diarios desde Murcia y Cartagena: estos son los nuevos horarios

Amplían la conexión al aeropuerto con autobuses diarios desde Murcia y Cartagena: estos son los nuevos horarios

Carmen Calvo, sobre el caso Ábalos: "Todo el mundo tiene que rendir cuentas ante la Justicia"

Carmen Calvo, sobre el caso Ábalos: "Todo el mundo tiene que rendir cuentas ante la Justicia"

López Miras anuncia ayudas del 100% al seguro agrario en la Región de Murcia

López Miras anuncia ayudas del 100% al seguro agrario en la Región de Murcia

El Trasvase Tajo-Segura, a la espera de dos sentencias que marcarán su futuro inmediato

El Trasvase Tajo-Segura, a la espera de dos sentencias que marcarán su futuro inmediato

Roberto Brasero avisa de un giro en el tiempo que puede empañar el Entierro de la Sardina en Murcia este sábado

Roberto Brasero avisa de un giro en el tiempo que puede empañar el Entierro de la Sardina en Murcia este sábado

La Región de Murcia impulsa el coche eléctrico con deducciones de hasta 7.000 euros en la Renta

La Región de Murcia impulsa el coche eléctrico con deducciones de hasta 7.000 euros en la Renta

El nuevo laboratorio del Hospital Morales Meseguer de Murcia realizará casi 2.000 analíticas diarias

El nuevo laboratorio del Hospital Morales Meseguer de Murcia realizará casi 2.000 analíticas diarias
Tracking Pixel Contents