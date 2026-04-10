La Región de Murcia impulsa el coche eléctrico con deducciones de hasta 7.000 euros en la Renta

La Región de Murcia refuerza su apuesta por la movilidad sostenible con nuevas deducciones fiscales en la campaña de la Renta. El consejero Juan María Vázquez ha destacado este viernes que estas ayudas, que alcanzan hasta los 7.000 euros para vehículos eléctricos, un 30% del gasto en algunos casos, buscan facilitar la transición energética con un sistema "sencillo, rápido e inmediato", frente a la burocracia de programas anteriores.

En una visita al taller de automoción de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, puso en valor el papel del sector en el impulso de la movilidad eléctrica y detalló las ventajas fiscales ya disponibles para los contribuyentes.

Vázquez agradeció la acogida del presidente de FREMM, Alfonso Hernández Zapata, y del presidente de Gretamur, José de la Cruz López, subrayando que el encuentro se celebraba en "uno de los mejores centros de formación del país", un entorno idóneo —dijo— para difundir estas medidas entre los ciudadanos.

El titular de Medio Ambiente recordó que la Comunidad Autónoma lleva tiempo defendiendo un modelo de transición energética ágil, basado en incentivos fiscales. "Siempre hemos defendido un modelo ágil y eficaz", afirmó, insistiendo en que las deducciones en el IRPF son "uno de los mejores instrumentos" para fomentar el cambio hacia el vehículo eléctrico.

En este sentido, destacó que la Región de Murcia cuenta actualmente con "las mejores deducciones fiscales del país", que permiten desgravar, a través de las deducciones autonómicas en el IRPF, hasta 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico y hasta 4.000 euros por la instalación de un punto de recarga. Además, remarcó la facilidad del proceso: "Es algo tan sencillo como tener una factura y marcar la casilla", en contraste con la complejidad administrativa del plan Moves III, que requería "decenas de documentos".

Punto de recarga para el coche eléctrico en la avenida Juan Carlos I en Murcia. / Juan Carlos Caval

El consejero explicó que estas deducciones pueden aplicarse en la misma declaración de la renta y que su cuantía depende de los tramos de ingresos —con porcentajes de deducción de entre el 15% y el 30%— y de los límites establecidos en el precio de compra.

Según las estimaciones de Hacienda, entre 2.100 y 2.200 contribuyentes podrían beneficiarse de estas ayudas, aunque la cifra definitiva se conocerá al cierre de la campaña. Este impulso fiscal coincide con un crecimiento notable del sector en la Región: durante 2025, se registró el mayor número de adquisiciones de vehículos electrificados, con alrededor de 4.500 unidades y un aumento del 122 por ciento, por encima de la media nacional (que se situó en un 96 por ciento), lo que "evidencia el creciente interés por este tipo de movilidad".

Para Vázquez, este avance responde también a las condiciones naturales de la Región de Murcia, con más de 3.300 horas de sol al año, lo que favorece la combinación de movilidad eléctrica y energía fotovoltaica. "Permite mantener una movilidad basada en un recurso tan importante como es el sol", señaló, en referencia al ahorro frente al encarecimiento de los combustibles.

En paralelo, el consejero recordó que el programa Moves III sigue en marcha, con más de seis millones de euros ya concedidos. En los próximos dos meses, la Administración procederá al pago de las ayudas pendientes, al tiempo que instó a los beneficiarios a completar sus expedientes o presentar la justificación de compra para no perder las subvenciones.

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En definitiva, Vázquez animó a los ciudadanos a avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, basado en el abandono de los combustibles fósiles y el impulso de la electrificación, en colaboración con el sector de la automoción.