El nuevo laboratorio del Hospital Morales Meseguer de Murcia realizará casi 2.000 analíticas diarias

El Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia estrena laboratorio de Análisis Clínicos en su primera planta. Este espacio ha sido renovado íntegramente con un nuevo equipamiento "que permite llevar a cabo 1.800 analíticas diarias y gestionar más de 4.600 muestras diarias", así lo ha confirmado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en su visita esta mañana al centro hospitalario.

Para llevar a cabo esta obra, el consejero señaló que "se han invertido 2,5 millones de euros entre la adquisición de la nueva tecnología y también, por supuesto, en unas obras de acondicionamiento".

En este laboratorio al que Pedreño se ha referido como "una pieza clave del sistema sanitario", se analizan muestras biológicas de sangre, de orina y de tejidos que hacen posible llevar a cabo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante la inauguración del laboratorio / L.O.

Menos esperas

Además, el equipamiento tecnológico que ha renovado el laboratorio "permite agilizar el tiempo y el trabajo de los profesionales", explicó el consejero.

Según detalló, el 90% de las analíticas ordinarias obtienen los resultados en el mismo día que se reciben y el 40% de las muestras de urgencias son capaces de tener la respuesta en 40 minutos.

También optimiza los tiempos de los profesionales sanitarios que hasta este momento tenían que llevar a cabo procedimientos manuales para ejecutar ciertas técnicas, "por lo que mejora sus condiciones laborales", indicó el consejero.

Entre las novedades que traerá este nuevo sistema automático añadió Pedreño que está el seguimiento de pacientes con trasplantes renales, que hasta ahora tenían que hacerlo en la Arrixaca.

Además de dosificar y controlar a los pacientes que llevan tratamientos biológicos, porque la fármacocinética de estos fármacos se va a poder también llevar a cabo en este centro.