López Miras anuncia ayudas del 100% al seguro agrario en la Región de Murcia

La inauguración de la primera fase del nuevo centro logístico de la cooperativa Campos de Jumilla, en el marco de su 40 aniversario, sirvió de escenario para que el Gobierno regional anunciara un refuerzo clave del seguro agrario, que alcanzará ayudas del 100% en los principales cultivos, en un contexto marcado por la incertidumbre climática y las recientes pérdidas de cosecha.

Durante su intervención, López Miras reconoció las dificultades constantes que afronta el campo, especialmente en la agricultura, donde "cuando parece que estás viendo la luz llega otra cosa que te tumba", aunque destacó la capacidad del sector para levantarse una y otra vez. En ese sentido, elogió la trayectoria de Campos de Jumilla y destacó que en plena campaña llega a generar empleo para más de 300 familias, algo que calificó como "lo más importante" de su labor. Además, destacó su papel como embajadores de la Región de Murcia.

El seguro agrario, eje clave del respaldo al campo

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada giró en torno al seguro agrario, una herramienta que el presidente situó como esencial para garantizar la estabilidad del sector frente a adversidades climáticas y pérdidas de cosecha como las vividas recientemente.

López Miras avanzó que este sábado se publicará una nueva convocatoria de ayudas al seguro agrario que supondrá un refuerzo sin precedentes en la Región de Murcia. En concreto, el Ejecutivo autonómico ampliará hasta el 100% las ayudas para los ocho principales cultivos, uno de los pilares productivos de Campos de Jumilla. En concreto, este incremento afecta a los módulos de cítricos, uva de mesa, cultivos hortícolas, fruta de hueso, cereal, olivar, frutos secos y uva de vinificación. Esto reducirá notablemente el coste neto de la póliza para el productor. También se mantiene el 70 por ciento sobre la subvención regional para el seguro de ganado ovino y caprino, añaden fuentes autonómicas.

Desde 2022, la Comunidad ha incrementado el presupuesto para el seguro más de un 300 por ciento, lo que ha permitido que los agricultores paguen cada vez menos por tener sus cosechas aseguradas.

Campos de Jumilla llegó a perder más del 50% de su cosecha en 2025

El anuncio cobra especial relevancia tras un año en el que la cooperativa llegó a perder más del 50% de su producción. En este contexto, el seguro agrario se presenta como una red de seguridad fundamental para agricultores y familias que dependen directamente de la cosecha. El propio presidente subrayó implícitamente esta idea al poner en valor la necesidad de proteger al sector ante escenarios cada vez más imprevisibles.

El presidente Fernando López Miras, durante su visita este viernes a la cooperativa Campos de Jumillla. / CARM

Fuentes del entorno agrario vienen reclamando desde hace tiempo un mayor respaldo público a este instrumento, ante el encarecimiento de las pólizas y el aumento de riesgos derivados del cambio climático. Con esta medida, el Gobierno regional busca aliviar la carga económica de los productores y fomentar una mayor contratación de seguros, clave para la sostenibilidad del campo.

Júcar-Vinalopó, relevo generacional y compromiso institucional

Otro de los ejes centrales de su discurso fue la preocupación por el agua, un asunto clave para el futuro del sector. López Miras denunció la desigualdad hídrica entre cuencas en España, señalando que mientras algunas rozan el 90% de capacidad, la del Segura apenas alcanza el 50%. En este contexto, defendió la necesidad de soluciones estructurales y reclamó medidas concretas como la prórroga del cierre de pozos “hasta que haya una alternativa real”, apuntando al trasvase Júcar-Vinalopó como una de ellas.

El cierre de los pozos no es posible hasta que se amplíe el trasvase Júcar-Vinalopó, advierte Miras

El relevo generacional y el apoyo institucional también ocuparon un lugar destacado en su intervención. El presidente recordó la puesta en marcha de una convocatoria de 10 millones de euros destinada a facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario.

Más allá de los anuncios, el acto sirvió para reivindicar el ejemplo de superación de los agricultores de Campos de Jumilla. López Miras recordó que hace menos de un año la cooperativa sufrió una situación "dramática", con la pérdida de más de la mitad de su cosecha, y que hoy, en tiempo récord, inaugura una infraestructura que aspira a ser referente nacional. "¿Quién hace eso?", se preguntó, para concluir que el sector es "el espejo en el que debería mirarse la sociedad".

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El presidente cerró su intervención con un compromiso personal y político de apoyo continuo: aseguró que tanto el Gobierno regional como él mismo estarán "siempre" al lado de los agricultores, reforzando la idea de que el futuro del campo murciano pasa por el respaldo institucional y la capacidad de resistencia de sus profesionales.