El Gobierno destinará 19 millones a impulsar la eficiencia energética

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado destinar 19.074.736 euros a impulsar actuaciones de eficiencia energética en la Región de Murcia. «Los fondos permitirán apoyar tanto la rehabilitación energética de edificios existentes del sector terciario como la modernización y optimización de procesos en pymes y grandes empresas del sector industrial», apuntan desde el Ejecutivo murciano.

El portavoz del Gobierno regional, Marco Ortuño, fue el encargado de dar a conocer esta partida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que tuvo lugar este jueves. En ella, el también consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, especificó que más de 11.300.000 euros irán para actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial. «Estas ayudas permitirán a las empresas regionales incorporar tecnologías más eficientes y sistemas avanzados de gestión energética con el objetivo de reducir costes, ahorrar energía y mejorar la competitividad», añadió.

En segundo lugar, 7.700.000 euros para edificios del sector terciario. El objetivo principal es reducir el consumo de energía de todos esos inmuebles, además de favorecer la modernización de los edificios, reducir también los costes energéticos y generar actividad económica en sectores vinculados a la rehabilitación y la construcción. «En España, los edificios representan el 30% del consumo total de energía, por lo que la mejora de su eficiencia es una de las medidas prioritarias del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima», agregó el portavoz. Todos estos proyectos deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2030.

Ambas líneas de apoyo se enmarcan en la distribución territorial de fondos acordada en la Conferencia Sectorial de Energía y son gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Las actuaciones financiadas deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2030.