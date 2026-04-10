Carmen Calvo, sobre el caso Ábalos: "Todo el mundo tiene que rendir cuentas ante la Justicia"

Como presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo debe mantener la imparcialidad y abstenerse de hacer consideraciones políticas, sin embargo, y preguntada por el caso Ábalos que afecta a su partido, el PSOE, sí que se permitió a decir este viernes en Murcia que "la ley tiene que ser igual para todos, que nuestros tribunales están para administrar justicia para todos y que un Estado de derecho consiste en que quien haya cometido alguna ilegalidad o alguna actividad delictiva responda".

Durante una visita institucional al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en la que se reunió con su presidente, Antonio Gómez Fayrén, y con los consejeros que lo componen, Calvo insistió en varias ocasiones en que "todo el mundo tiene que rendir cuentas ante la justicia" y que "eso es lo que da tranquilidad a la sociedad".

Recuerda que en 48 años de democracia, se ha visto "corrupción política que afecta a muy diferentes procedencias"

La presidenta del Consejo de Estado recordó que, "a lo largo de 48 años de democracia luminosísimos" se ha visto "corrupción política que afecta a muy diferentes procedencias", y en los que se ha comprobado cómo "en este país se condena a quien está en eso".

"Sabemos que si esto ocurre, el país responde, la justicia responde", sentenció.

Llama a "resistir como europeos" en la defensa de la democracia

A la exministra de Igualdad también se le preguntó por la polémica que afecta a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que restó importancia a la retención de un soldado español por Israel.

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De nuevo, Calvo descartó hacer comentarios sobre unas declaraciones políticas, pero sí afirmó que "la posición española como Estado es muy correcta", en referencia al conflicto bélico en Oriente Medio desde que se iniciara el asedio de Gaza. "Tenemos obligaciones de derecho internacional como democracia a la que nos conduce nuestro artículo 10 de la Constitución", subrayó.

No solo alabó la actitud española, sino que se congratuló por las acciones de la Unión. "Europa está manteniendo la posición correcta y ahí el Estado español ha estado liderando". En su opinión, "Europa tiene que seguir defendiendo y propagando en el mundo los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, los estados democráticos de derecho y de bienestar porque todo eso es un baluarte de la humanidad que se está viendo atacado".

Antonio Gómez Fayrén, presidente en funciones del Consejo Jurídico de la Región, junto a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. / Marcial Guillén/EFE

"Estamos en una encrucijada histórica", añadió, recordando que "el peso del Estado español está siendo muy importante para la propia Unión Europea", que "parecía que se diluía" al principio del conflicto. Para concluir este asunto, Calvo hizo un llamamiento a "resistir como europeos todo lo que podamos" en la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

500 años de historia

El recibimiento de Carmen Calvo en la Región se enmarca en una ronda de visitas que la presidenta del Consejo de Estado está realizando en todos los territorios con consejos consultivos con la idea de "trasladar que la función consultiva ayuda mucho a la estabilidad y a la tranquilidad del Estado de derecho", que "es lo que hace posible que la democracia exista".

"Los que estamos en la función consultiva hacemos que las normas sean acordes al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a la Constitución española, a los compromisos internacionales que España tiene en tratados o en nuestra pertenencia a la Unión Europea", explicó.

Hemos acompañado a la Corona en cuatro dinastías distintas, dos repúblicas, dos dictaduras y hemos mejorado la democracia Carmen Calvo — Presidenta del Consejo de Estado

Por lo tanto, agregó, "es muy importante, aunque estemos discretos y silentes, que los ciudadanos sepan que detrás de las normas que afectan a sus vidas estamos nosotros, advirtiéndole a los parlamentos y a los gobiernos dónde creemos que pueden mejorar, y si aciertan o se equivocan".

Calvo recordó que "tenemos el Consejo de Estado más antiguo del mundo, el más antiguo y veterano de Europa", con 500 años a sus espaldas. "Hemos acompañado a la corona en cuatro dinastías distintas, dos repúblicas, dos dictaduras y hemos mejorado mucho la democracia", recalcó.

Dictamen sobre la regularización de migrantes

En las últimas tres semanas, el Consejo de Estado ha emitido dictámenes tan importantes como la reforma del artículo 43 de la Constitución o, esta misma semana, sobre el decreto de regularización de las personas inmigrantes que están en nuestro país.

Esta última norma fue remitida este mismo viernes al Gobierno con diversas "observaciones" de carácter técnico que, según indicó, buscan "mejorar" la eficacia de la ley sin suplantar la legitimidad del Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos.

"Los dictámenes no son de control político ni de crítica, son siempre de mejora", explicó Calvo, recordando que el contenido del documento es propiedad de la "autoridad consultante", no del Consejo de Estado.

400 dictámenes al año en la Región de Murcia

El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén, informó a la presidenta del Consejo de Estado que esta institución "emite aproximadamente 400 entre dictámenes y acuerdos al año" con una plantilla de tan solo veinte personas. "Sin embargo, contribuimos mucho a la seguridad jurídica y a la garantía de los ciudadanos en la emisión de las normas y en el control de la Administración", señaló.

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Gómez Fayrén agradeció a Calvo la visita para intercambiar con el Consejo Jurídico problemas de otros órganos consultivos que "suelen ser, desde punto de vista jurídico, muy parecidos", además de "conocer a la gente sobre el terreno".