Un asistente virtual, un traductor y un sistema de análisis de datos para convertir a la Región en un 'destino inteligente'

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves al Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) a contratar el desarrollo de la plataforma de IA Costa Cálida, aplicada al turismo en la comunidad. El coste de este servicio es de 607.957 euros y se financia con fondos Feder para los ejercicios 2026 y 2027.

Esta plataforma se lleva a cabo en el marco del programa de ‘Aplicación de sistemas de inteligencia para la innovación en la gestión del sector turístico’, cuyo objetivo es impulsar la digitalización avanzada del destino turístico mediante la incorporación de agentes de IA que permitan mejorar la competitividad, sostenibilidad, accesibilidad y capacidad de análisis del sector.

El citado programa contempla la incorporación de tecnologías disruptivas que mejoren la experiencia del turista en su interacción con el destino. Los objetivos serán dotar a las empresas y administraciones locales de servicios tecnológicos que mejoren su posicionamiento digital, permitan la toma de decisiones estratégicas basadas en datos y faciliten la transformación del territorio hacia el modelo de destinos turísticos inteligentes.

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema integral basado en inteligencia artificial que incluye, entre otras actuaciones, la implantación de un asistente virtual de conversación avanzado, un sistema de traducción automática multilingüe basado en inteligencia artificial y una plataforma de inteligencia turística orientada al análisis avanzado de datos. Todo ello se integrará en el ecosistema digital del Instituto de Turismo para mejorar la interacción con el visitante, la accesibilidad de la información y la toma de decisiones basada en datos por parte del sector turístico regional.

Estas actuaciones son coherentes con la estrategia regional de digitalización y con el Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia 2022-2032, que establece como prioridad la incorporación de la IA y la analítica avanzada al modelo de gestión turística.