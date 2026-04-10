Amplían la conexión al aeropuerto de Corvera con autobuses diarios desde Murcia y Cartagena: estos son los nuevos horarios

El aeropuerto Internacional de la Región de Murcia por fin tendrá servicio de autobuses diario desde Murcia y Cartagena. La conexión, que hasta ahora se limitaba a dos días a la semana, pasará a ser diaria a partir del próximo 15 de abril.

El Gobierno regional ha anunciado este viernes un refuerzo de la conexión con el aeropuerto de Corvera mediante la ampliación de frecuencias de autobús, con servicio diario durante toda la semana, horarios adaptados a los vuelos y tarifas asequibles para facilitar los desplazamientos entre el aeródromo y las ciudades de Murcia y Cartagena.

La ampliación del servicio se llevará a cabo a partir del próximo 15 de abril, cuando se pasará de un servicio de dos días a la semana con 12 expediciones a un servicio de todos los días de la semana con 238 expediciones. Este incremento se adelanta tres meses para dar continuidad a las mejoras introducidas en periodos de alta demanda, en los que ya se aumentaron significativamente las expediciones para responder al aumento de viajeros.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, destacó hoy que “mejorar la conectividad al aeropuerto mediante transporte público es una prioridad para el Ejecutivo regional, porque contribuye a su competitividad, favorece la llegada de visitantes y facilita los desplazamientos de los ciudadanos”.

Verdú subrayó que “la inversión regional total destinada al servicio de autobús durante todo el año supera los 480.500 euros, con el objetivo de consolidar un modelo más ambicioso y permanente todo el año y adaptar los horarios de los autobuses a los vuelos”.

El responsable autonómico de Movilidad indicó que el servicio, con un precio del billete sencillo de 1,85 euros, “facilita un acceso asequible al aeropuerto para turistas y trabajadores, reduce la dependencia del vehículo privado, fomenta una movilidad más sostenible y refuerza la conexión de las dos principales ciudades de la Región con una infraestructura estratégica”.

Horarios de los autobuses desde Murcia y Cartagena

El servicio ampliado contempla 10 expediciones diarias en el trayecto Murcia-aeropuerto y 9 en sentido inverso, con funcionamiento de lunes a domingo. En el corredor Cartagena-aeropuerto se establecen 8 expediciones diarias de ida y 7 de vuelta, también con carácter semanal completo. La salida y destino de ambas ciudades son las respectivas estaciones de autobuses.

Los horarios desde Murcia al aeropuerto son a las 7:30; 8:45, 10:15, 12:00, 13:15, 15:00, 17:00, 18:15, 19:30 y 20:45 horas. En el trayecto inverso los servicios son a las 8:00; 9:15; 10:45; 12:30; 13:45; 15:30, 17:30; 18:45; 20:00 y 21:15 horas.

Desde Cartagena hasta el aeropuerto las salidas son a las 7:15; 9:00; 11:15; 13:15, 15:00; 17:15, 19:15 y 20:45 horas, y en el sentido inverso a las 10:00; 12:15; 14:15, 16:15; 18:00, 20:00 y 21:30 horas. Todos los horarios se pueden consultar en internet en la web de la CARM.