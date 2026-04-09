ZagaLab, el proyecto que busca transformar el futuro del sector agroalimentario con jóvenes emprendedoras en Lorca

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Murcia (Fademur) ha inaugurado este jueves en Lorca ZagaLab, un laboratorio de emprendimiento juvenil que busca conectar educación, innovación y medio rural para fomentar nuevas oportunidades en el sector agroalimentario, con especial foco en la participación de mujeres jóvenes. El programa, financiado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, arranca con el objetivo de contribuir al relevo generacional y cambiar la percepción del campo como un espacio de futuro.

La iniciativa se ha presentado en el Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Lorca en una jornada informativa en la que se han detallado sus líneas de trabajo. Durante las próximas semanas, el alumnado participante trabajará en equipo para diseñar soluciones innovadoras a retos reales del territorio, desde la digitalización y la inteligencia artificial aplicada al campo hasta la gestión sostenible del agua, la economía circular o la transformación agroalimentaria.

La directora general de Política Agraria Común, Ana García Anciones, subrayó durante la inauguración que el programa refleja el compromiso institucional con la igualdad y la modernización del sector. "Desde el Gobierno regional seguimos apoyando proyectos que permitan a las mujeres rurales formarse, emprender y liderar la innovación en el sector agroalimentario", afirmó, remarcando además la necesidad de "redoblar esfuerzos" ante el hecho de que solo alrededor de un 30% de las titularidades de explotaciones agrarias están en manos de mujeres.

El taller para el emprendimiento joven se ha inaugurado este jueves en el CIFEA de Lorca. / Ayto.Lorca

El laboratorio se desarrollará del 15 de abril al 20 de mayo mediante sesiones prácticas y dinámicas de innovación, con acompañamiento especializado para impulsar proyectos propios. El proceso culminará con una jornada de demostración en la que los equipos presentarán sus propuestas ante expertos del sector y se reconocerán las mejores ideas.

Desde el Ayuntamiento de Lorca, el concejal de Agricultura y Ganadería, Ángel Meca, destacó la importancia de la iniciativa para un municipio donde el sector agroalimentario es un pilar económico. "Se necesita un relevo generacional en el medio rural y todo esto viene a sumar", señaló, poniendo en valor además la creciente presencia femenina en la formación agraria y su papel "por convicción y vocación" en el futuro del campo.

ZagaLab incluye también una certificación académica en Desarrollo de Ideas Innovadoras en el sector agroalimentario, con el objetivo de reforzar la empleabilidad de los participantes y consolidar el talento joven en el territorio. Según Fademur, el programa nace para demostrar que el medio rural "es un espacio lleno de oportunidades, innovación y futuro".

La directora general de la PAC, Ana García Anciones, junto al concejal de Agricultura, Ángel Meca, este jueves en el CIFEAS. / Ayto.Lorca

Más detalles del programa

El proyecto se enmarca en el decreto de ayudas directas para la promoción de la mujer rural en la Región de Murcia y está íntegramente financiado por el Gobierno regional. Durante su desarrollo, combinará creatividad, tecnología y emprendimiento en distintas fases prácticas.

Además del trabajo en equipo, el alumnado contará con mentoría especializada y acceso a herramientas de innovación para transformar ideas en proyectos viables. La jornada final servirá como escaparate de talento joven ante profesionales del sector agroalimentario.

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Las instituciones implicadas han destacado el papel de entidades como Fademur en la defensa y promoción de la mujer rural, así como la labor formativa del CIFEA en la capacitación de jóvenes para un sector en plena transformación.