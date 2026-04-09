La Región de Murcia reduce el tiempo de tramitación de las pensiones no contributivas en 242 días en cinco años

La Región de Murcia se sitúa entre las comunidades más ágiles en la tramitación de las pensiones no contributivas realizadas por el Gobierno de España, según se recoge en el informe sobre la evolución de la gestión 2019-2025 de estos subsidios, que se dio a conocer en el Consejo de Gobierno de este jueves.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Región de Murcia ha empleado durante 2025 un tiempo medio de tramitación inferior a la media nacional. En concreto, ha necesitado 67 días frente a los 125 de la media nacional, "prácticamente la mitad y situándonos muy por debajo del máximo legal, que son 90 días", señaló el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño.

"Además, mostramos una evolución muy positiva si tenemos en cuenta que en 2020 nuestra media de tramitación fue de 309 días y que en 2025 la hemos rebajado hasta los 67 días", incidió.

En la actualidad, casi 18.000 personas dependen de una pensión no contributiva en la Región de Murcia, informan desde el Gobierno regional, recordando que estos subsidios "constituyen una prestación esencial del sistema público de protección social y están dirigidas a personas que no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva y que carecen de ingresos suficientes". Su correcta y ágil gestión resulta clave para asegurar unos ingresos mínimos y estabilidad económica a quienes más lo necesitan, afirman desde San Esteban.

19 millones para impulsar la eficiencia energética

También el Consejo de Gobierno ha autorizado más de 19,1 millones de euros para impulsar proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial, edificios y oficinas, centros comerciales, hoteles o equipamientos públicos.

En primer lugar, señaló Ortuño, más de 11.300.000 euros irán para actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial. "Estas ayudas permitirán a las empresas regionales incorporar tecnologías más eficientes y sistemas avanzados de gestión energética con el objetivo de reducir costes, ahorrar energía y mejorar la competitividad", añadió.

En segundo lugar, 7.700.000 euros para edificios del sector terciario. El objetivo principal es reducir el consumo de energía de todos esos inmuebles, además de favorecer la modernización de los edificios, reducir también los costes energéticos y generar actividad económica en sectores vinculados a la rehabilitación y la construcción. "En España, los edificios representan el 30% del consumo total de energía, por lo que la mejora de su eficiencia es una de las medidas prioritarias del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima", agregó el portavoz. Todos estos proyectos deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2030.

Tercer Sector

En materia de salud, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la inversión directa de subvenciones a 14 entidades del Tercer Sector con el objetivo de realizar actividades de prevención y atención en el ámbito de la salud mental, que incluyen programas de fisioterapia individual y grupal, información, orientación y formación tanto familiar como individualizada, apoyo a la recuperación, tratamiento terapéutico o actividades de ocio y atención psicosocial.

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El importe total de estas subvenciones supera los 2 millones de euros. Entre las entidades beneficiadas se encuentran, entre otras, diversas asociaciones de familiares y enfermos de alzhéimer, la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, Cruz Roja Española o Jesús Abandonado.