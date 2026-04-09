Nitratos en el agua del grifo: la Región de Murcia aprueba, aunque con 9 municipios bajo vigilancia

El agua que sale del grifo no tiene color ni olor, pero en muchos puntos de España sí arrastra una amenaza silenciosa: la presencia de nitratos en el agua de consumo. Y aunque el panorama nacional invita a la cautela, la Región de Murcia, con matices, no sale mal parada en comparación con otras comunidades.

El nuevo mapa interactivo elaborado por la organización ecologista, a partir de datos oficiales de 2024 del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), permite consultar municipio a municipio la concentración de nitratos en el agua. El resultado dibuja una realidad desigual: en 332 localidades españolas se superó el límite legal de 50 miligramos por litro en algún momento del año, mientras que en otros 2.860 municipios se rebasaron los niveles que la comunidad científica considera más seguros para la salud, fijados en torno a 6 mg/l.

En total, más de la mitad de los municipios analizados (51,17%) presentan valores por encima de ese umbral recomendado. Una cifra que, sin embargo, debe leerse con contexto: superar los 6 mg/l no implica que el agua sea ilegal o no apta, sino que se sitúa en un rango donde algunos estudios apuntan a posibles riesgos a largo plazo.

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando / María José López - Europa Press - Archivo

La Región de Murcia, en mejor posición… pero con puntos de atención

En este escenario, la Región de Murcia ofrece una fotografía relativamente positiva. Ninguno de sus municipios analizados superó el límite legal de 50 mg/l en 2024, lo que significa que no se registraron episodios de agua no potable por este motivo. Sin embargo, el mapa sí identifica nueve municipios que alcanzaron picos por encima de los niveles recomendados por la ciencia.

Se trata de Lorca, Totana, Alhama de Murcia, Bullas, Moratalla, Abarán, Abanilla y Aledo, todos ellos en nivel 'amarillo', y Caravaca de la Cruz, que destaca en 'rojo', al haber registrado valores entre 30 y 50 mg/l en algún momento del año. Este rango, aunque aún dentro de la legalidad, se considera un punto crítico en la normativa actual.

El caso de Caravaca de la Cruz es el más significativo de la Región. Sin llegar a vulnerar la ley, sus registros la sitúan en una zona de mayor vigilancia, lo que refuerza la necesidad de seguimiento y prevención para evitar que los niveles sigan aumentando. Aquí puedes consultar el mapa elaborado por Greenpeace.

La Región de Murcia sale bien parada, aunque con zonas con niveles por encima de los recomendados por estudios científicos. / Greenpeace

¿Por qué preocupan los nitratos?

Los nitratos son compuestos presentes de forma natural, pero su concentración se ha disparado en las últimas décadas por la actividad humana, especialmente la agricultura intensiva y la ganadería industrial. Según datos europeos, hasta el 81% del nitrógeno que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de esta última.

El problema no es tanto el nitrato en sí, sino su transformación en el organismo. Al ingerirse, puede convertirse en nitrito y dar lugar a compuestos N-nitrosos, algunos de ellos potencialmente cancerígenos. De ahí que diversos estudios epidemiológicos hayan encontrado relación entre la exposición prolongada a niveles relativamente bajos de nitratos (a partir de 5-10 mg/l) y un mayor riesgo de cáncer colorrectal o de próstata.

Aquí surge una de las claves del debate. El límite legal en España —50 mg/l, fijado por el Real Decreto 3/2023— no está pensado para prevenir estos riesgos a largo plazo, sino para evitar efectos agudos como la metahemoglobinemia, conocida como el 'síndrome del bebé azul'. Esta afección afecta sobre todo a lactantes: los nitritos dificultan que la sangre transporte oxígeno correctamente, lo que puede provocar un tono azulado en la piel y problemas respiratorios.

Medición de una muestra contaminada por nitratos / Greenpeace

Frente a este enfoque, parte de la comunidad científica propone rebajar el umbral a niveles mucho más bajos, en torno a 6 mg/l, aplicando el principio de precaución. No obstante, adaptar la normativa a este nivel implicaría enormes inversiones y pondría en cuestión buena parte de los recursos hídricos actuales.

Los ecologistas señalan a la ganadería extensiva y los fertilizantes

Por su parte, Greenpeace señala directamente a la ganadería industrial y al uso intensivo de fertilizantes como principales responsables. "La contaminación del agua por nitratos es invisible", advierten desde la organización, que denuncia la dificultad de acceso a los datos y reclama cambios en el modelo productivo.

Más allá del tono crítico, los expertos coinciden en que la solución no es inmediata. La contaminación de acuíferos es un proceso acumulativo y su reversión requiere tiempo, control y políticas sostenidas.

Noticias relacionadas

En la Región de Murcia, los datos invitan a una lectura equilibrada. La comunidad evita los escenarios más graves detectados en otras zonas del país, pero no está exenta de riesgos. Los municipios señalados, especialmente Caravaca de la Cruz, reflejan la necesidad de mantener la vigilancia y avanzar en prácticas más sostenibles. Porque, aunque el problema no se vea ni se huela, sí se mide. Y cada dato es una oportunidad para anticiparse antes de que el mapa cambie de color.