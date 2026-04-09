El Mar Menor, Doñana y Las Tablas de Daimiel se dan cita en el Teatro Circo de El Algar

El Mar Menor, el Parque Nacional de Doñana y Parque Nacional de las Tablas de Daimiel tendrán su espacio en el Teatro Circo Apolo de la diputación cartagenera de El Algar, a través de presentación gratuita del proyecto 'Humedales en Resonancia', una iniciativa impulsada por La Pecera Actividades Culturales. El evento será el próximo viernes 10 de abril, a las seis de la tarde y concluirá a las siete y media de la tarde.

Se trata de un proyecto cultural interterritorial que propone una alianza entre arte contemporáneo, mediación cultural y activismo ecológico para generar procesos de creación, reflexión y transformación en torno a tres de los humedales más emblemáticos y amenazados: el Mar Menor, Parque Nacional de Doñana y Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

En el caso de El Algar, el trabajo se centra en el entorno del Mar Menor y su memoria colectiva, generando un espacio de participación abierto a la ciudadanía. Por ello, el encuentro se completará con una propuesta participativa abierta al público: a las 18:40 horas se realizará un paseo-deriva por los recuerdos de El Algar y el Mar Menor.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, en el marco de las ayudas destinadas a proyectos culturales con especial impacto social, y articula distintas líneas de trabajo que combinan investigación, mediación y prácticas artísticas contemporáneas.

Durante el encuentro se darán a conocer diversos procesos y piezas en desarrollo, entre ellas los talleres artísticos dirigidos por el creador Marco Canale, así como la proyección del teaser del vídeo 'La velocidad de la luz'. También se presentará un proyecto de experimentación sonora desarrollado por el colectivo AYE, junto con la visualización de la web del colectivo Chico Trópico.

Desde la organización del evento destacan que “'Humedales en Resonancia' nace con la voluntad de generar espacios donde el arte sirva como herramienta de escucha, memoria y acción colectiva en torno a territorios especialmente sensibles como el Mar Menor, conectándolo con otros contextos del país desde una mirada compartida”.

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La jornada incluirá además la presentación del Cabaret acuático (AYE) y el avance de la jornada de cierre del proyecto, prevista en el marco del festival UTOPOLIS. Como parte destacada del programa, se anunciará la inauguración y performance Anoxia, del artista Fito Conesa, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo dentro de la programación de MMM. Esta acción musical contará con la colaboración de la agrupación musical Sauces de Cartagena.