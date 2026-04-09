¿Lloverá en Murcia durante el Entierro de la Sardina? Esta es la previsión de la Aemet de cara al fin de semana

La Región de Murcia ha esquivado por ahora el paso de la borrasca aislada que atraviesa esta semana la Península Ibérica, pero sus últimos coletazos afectarán a la comunidad durante el fin de semana.

Los sardineros, murcianos y visitantes que quieran disfrutar del Entierro de la Sardina, programado para la noche de este 11 de abril tendrán que estar pendientes del cielo, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, advierte de inestabilidad durante el sábado y el domingo.

Previsión del tiempo en la Región de Murcia para lo que resta de semana

Durante este jueves y viernes el tiempo en la Región de Murcia continuará la tónica de los últimos días: jornadas soleadas con temperaturas en ascenso, sin cambios en el litoral.

Además, la Aemet informa de la entrada de polvo en suspensión en niveles medios a partir de este jueves. A final de la tarde del viernes aumentará la nubosidad y la densidad de ese polvo en suspensión, que afecta a la calidad del aire.

El sábado 11 de abril, aunque debilitada, llegará la borrasca al territorio murciano y dejará cielos cubiertos. Respecto al riesgo de lluvias ese día, en el que se celebra uno de los platos fuertes de las Fiestas de Primavera de Murcia, el Entierro de la Sardina, la Aemet señala que "hay mucha incertidumbre".

En general, para el sábado Meteorología espera chubascos ocasionales en la Región a partir de la tarde, lo que significa que hay riesgo de lluvias esporádicas que pueden ser débiles y muy locales, delimitadas a zonas concretas. A fecha de este jueves, la probabilidad de lluvia en el conjunto municipio de Murcia durante la celebración del desfile es del 75%, pero desde la Aemet apuntan que "de aquí al sábado irá cambiando esa probabilidad y dependerá de situaciones locales". Así, habrá que observar cómo evoluciona la previsión hasta el mismo momento del Entierro.

El domingo, 12 de abril, la probabilidad de lluvias será mayor. Se esperan precipitaciones generalizadas en toda la comunidad, aunque moderadas.

Eso sí, en lo que respecta a las temperaturas, se producirá un notable descenso de las mismas durante el fin de semana, mucho más significativo el domingo. En zonas como Murcia y Cartagena ese día se esperan máximas de 19 grados; un fuerte contraste con los 29 y 24 grados que marcan estos días los termómetros, respectivamente.