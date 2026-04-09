La nueva Ley de Ciencia pasa hoy el filtro del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno toma en consideración este jueves la nueva Ley de Ciencia de la Región de Murcia, que contó con 270 aportaciones de 88 entidades e individuales durante una consulta pública previa al trámite de audiencia, convirtiéndose en una de las normas autonómicas que más interés han despertado en la Comunidad.

Como adelantó La Opinión, la nueva legislación, que sustituirá a una norma aprobada hace casi veinte años, será pionera en el impulso de tecnologías duales, aquellas con aplicaciones simultáneas en los sectores civil y militar. De hecho, regulará de forma específica esta clase de productos, incluyendo sus posibles identificaciones y clasificaciones de sus resultados, acuerdos con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, intercambio de conocimiento científico-técnico y la colaboración en programas estratégicos.

El texto incluye y regula los principios de Ciencia Abierta y Ciudadana

Otra gran novedad gracias a la cual la Ley de Ciencia también será pionera es el fomento de la inteligencia artificial (IA) "confiable y segura". Para asegurarse de que así sea, prevé la colaboración entre agentes para intercambio de datos, el impulso de las sensorización y la digitalización y el análisis específico a través de un nuevo Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica. Este órgano será colegiado, independiente y consultivo, dedicado a la integridad científica e investigación responsable, con una composición interdisciplinar de expertos nacionales e internacionales y con un mandato de cinco años no prorrogable.

La tercera novedad importante es la inclusión y regulación de los principios de Ciencia Abierta y Ciudadana. En este sentido, establece el libre acceso a los datos generados por las investigaciones, infraestructuras y plataformas abiertas, e incluye la participación de la sociedad civil en procesos científicos y la colaboración con centros educativos públicos y concertados.

El Consejo Jurídico y el CES deberán avalar la nueva legislación autonómica

Tras la luz verde del Consejo de Gobierno, la Ley de Ciencia deberá pasar el trámite de exposición pública y audiencia para que los agentes sociales puedan hacer aportaciones. Además, se solicitarán dictámenes del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social. Después, estará listo para entrar en la Asamblea Regional, en donde se tramitará la ley tras debatirse las enmiendas de los grupos parlamentarios.

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Con las futuras leyes de Ciencia y de Universidades de la Región de Murcia, el Gobierno regional pretende dar un paso de gigante en su estrategia global de Investigación y Desarrollo (I+D). Anteriormente, el Ejecutivo de Fernando López Miras consolidó el Plan de Financiación Plurianual de las universidades públicas de la Región 2025-2029, que ha permitido aprobar el mayor presupuesto de su historia, con 296,15 millones de euros para la UMU —un aumento del 8,65%— y de más de 80 millones de euros para la UPCT —lo que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior—.