Los científicos murcianos podrán disfrutar del 40% de los beneficios de sus patentes

Los científicos que trabajen para las instituciones públicas de la Región de Murcia podrán disfrutar, como mínimo, del 40% de los beneficios de sus invenciones, informó este jueves el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al anteproyecto de Ley de Ciencia, que pretende sustituir a la norma aprobada en 2007 y adaptarse a la última legislación estatal.

De esta manera, se quiere "incentivar que los resultados científicos, además de ser publicados, queden registrados en forma de patentes" en la Región de Murcia, explicó Vázquez: "Como saben, a nivel mundial, el número de publicaciones científicas es aproximadamente el mismo que el número de patentes publicadas. Sin embargo, bueno, pues hay órdenes de magnitud cuando nos referimos a Europa, cuando nos referimos a España y también a la Región de Murcia". Es decir, muchos científicos españoles y murcianos se marchan a registrar sus patentes a países en los que pueden sacar más rédito económico.

"Por eso, lo que hace esta ley es reconocerle un tramo adicional a los beneficios de explotación de esas patentes", explicó el consejero. La ley regional permite así a los investigadores murcianos acceder a una cuota de explotación mayor que la recogida en la norma estatal, que apenas excede del 30%.

"Europa no puede renunciar a poner en valor los resultados de la investigación que Europa está financiando", insistió el consejero, destacando que, de los 3 millones de unidades de publicaciones científicas y de patentes, la mitad se patentan en China, mientras que en el caso de las publicaciones no sucede así. "Por tanto, proteger los resultados de investigación debe ser un objetivo compartido en toda la Unión Europea y desde la Región de Murcia vamos a hacer todo lo posible porque así sea", subrayó.

Comunidad de investigadores en el extranjero

La futura Ley de Ciencia propone un marco normativo de 58 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales. "En definitiva, una ley que lo que busca es dar un mayor impulso al sistema de investigación e innovación y, en definitiva, al sistema de ciencia de la Región de Murcia", señaló Vázquez.

Uno de los puntos destacados por el Gobierno regional hace referencia a la simplificación administrativa. Para ello, la norma introduce la declaración responsable por parte de los investigadores o la cuenta justificativa simplificada.

Como ya adelantó La Opinión, otros ámbitos que recoge la ley son las tecnologías duales y las nuevas eh tecnologías en el ámbito digital como la inteligencia artificial. Además, se creará un Comité de Ética de la Investigación y se contará con una comunidad de investigadores en el extranjero utilizando algunas prácticas internacionales que que ya existen con el fin de facilitar la información de los programas que se puedan desarrollar desde la Comunidad de retorno de talento, pero también para la colaboración con aquellos laboratorios o con aquellas instituciones en las que investigadores de la Región de Murcia ya estén trabajando.

"Se introducen instrumentos que no estaban contemplados con anterioridad, como la compra pública innovadora", añadió el titular del ramo. "Es un instrumento que se desarrolla para que sean las administraciones las que puedan avanzar en innovaciones que son necesarias", señaló.

El consejero Juan María Vázquez y el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño. / Marcial Guillén/EFE

Con respecto a la ciencia abierta, la ley pretende que los datos sean "accesibles, que se puedan reutilizar, que sean interoperables, que tengan un acceso público a los datos generados por investigaciones públicas y que sean interoperables a través de la Unión Europea", indicó el consejero. Y en referencia a la ciencia ciudadana, la nueva legislación busca una interacción con la sociedad a través de programas anuales específicos y la colaboración con centros educativos públicos y concertados, "con el objetivo de despertar las vocaciones científicas".

Otro de los artículos está dedicado a los 'sandboxes', entornos desregulados para realizar pruebas científicas que permitan testar nuevos ámbitos de investigación.

A consulta pública el lunes

La ley hace referencia a la discapacidad y a la igualdad de género como principios transversales del sistema regional de ciencia, tecnología e innovación, amplía el concepto de agente del sistema de ciencia y da entrada a archivos, a museos y a bibliotecas que desarrollan investigación, así como a las academias científicas integradas en el Consejo de Academias o entidades acreditadas de certificación de I+D, donde se desarrolla un registro público interoperable para registrar los organismos y las instituciones del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dentro de la clasificación del personal investigador, se va a incluir al personal tecnólogo.

Vázquez adelantó que la nueva ley va a "consolidar a la Fundación Séneca como el instrumento esencial del sistema público regional de ciencia, tecnología e innovación" con un plan director y plurianual para que se registren todos los programas que se puedan llevar adelante.

Noticias relacionadas

El anteproyecto de ley pasará a la fase de consulta pública el próximo lunes para que en los siguientes veinte días hábiles pueda recibir observaciones, enmiendas, y alegaciones. Después pasará por el Consejo Económico y Social, el Consejo Jurídico y, si pasa sus filtros, entrará al fin a la Asamblea Regional. Junto a Andalucía, la Región de Murcia es la única comunidad que tendrá una Ley de Ciencia adecuada a la legislación estatal.