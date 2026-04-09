José Abellán, cardiólogo: "Hay tres errores al comer que están detrás del 60% de las muertes cardiovasculares"

No hace falta revolucionar la dieta entera para proteger el corazón. Basta con corregir tres hábitos concretos. Esa es, en esencia, la conclusión más llamativa de un estudio recién publicado en Nature Medicine, una de las revistas científicas de mayor prestigio del mundo, firmado por el investigador José Francisco López Gil en el marco del Global Burden of Disease 2023 (GBD 2023), el proyecto de investigación más ambicioso del planeta en el análisis del peso que tienen los hábitos de vida sobre la enfermedad cardiovascular.

El estudio, que ha tenido amplia repercusión en redes sociales de la mano del cardiólogo murciano José Abellán, arroja un dato que conviene subrayar: una dieta "subóptima" fue responsable en 2023 de más de 4 millones de muertes por cardiopatía isquémica en todo el mundo. Y de todo el daño que la alimentación puede causar al corazón, tres factores por sí solos explican aproximadamente el 60% de esa mortalidad cardiovascular atribuible a la dieta.

Los tres factores que más matan

Los números son contundentes. Según el análisis del GBD 2023, una alimentación baja en frutos secos y semillas es el factor dietético más letal para el corazón, con 9,87 muertes por cada 100.000 personas. Le sigue de cerca una dieta pobre en cereales integrales, con 9,22 muertes por cada 100.000, y en tercer lugar aparece el abuso de la sal añadida, responsable de 7,15 muertes por cada 100.000 personas.

Sumados estos tres factores, el resultado es demoledor: juntos explican, por sí solos, cerca del 60% de toda la mortalidad cardiovascular ligada a la alimentación.

El cardiólogo José Abellán, que difundió el estudio en su cuenta de Instagram, lo resumió con claridad: "Controlando estos tres factores es como más puedes mejorar tu alimentación y disminuir el riesgo de sufrir enfermedad de corazón".

Más allá del trío fatal

El estudio no se queda ahí. Tras ese trío de factores principales, la investigación señala otros dos elementos que también contribuyen de forma significativa al riesgo cardiovascular: una dieta baja en fruta y el consumo excesivo de carne roja. Aunque su peso relativo es menor que el de los tres primeros, su corrección también tendría un impacto positivo relevante en la salud del corazón a escala poblacional. Como apunta Abellán, "si mejorásemos todo esto, disminuiríamos muchísimo la enfermedad de corazón".

Un mensaje claro para la mesa de cada día

La relevancia de este estudio no reside solo en sus cifras, sino en la claridad de su mensaje. Frente a la avalancha de consejos nutricionales contradictorios que circulan a diario, el GBD 2023 ofrece una hoja de ruta sencilla y basada en evidencia sólida: incluir más frutos secos y semillas en la dieta, apostar por los cereales integrales frente a los refinados y reducir la sal en la cocina son, según la ciencia, las tres palancas más eficaces para cuidar el corazón desde el plato.

Un recordatorio especialmente oportuno en una región como la de Murcia, donde la dieta mediterránea (rica precisamente en frutos secos, legumbres y cereales) lleva siglos siendo la mejor medicina preventiva disponible.