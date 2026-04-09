Los expertos del campo coinciden: este error al labrar el huerto en Murcia daña más de lo que parece la tierra

Quien haya pasado una temporada en cualquier zona rural de la Región de Murcia conoce bien la imagen: en cuanto llega la primavera, toca preparar el huerto. La azada, la pala y las manos encallecidas de los más ancianos del lugar se convierten en protagonistas de un ritual que se repite generación tras generación.

Sin embargo, ese gesto tan arraigado merece hoy una revisión, porque lo que nuestros mayores aplicaban de forma intuitiva tiene mucho más fundamento del que creemos... y también más riesgos de los que imaginamos si se hace mal.

La tierra no es solo tierra: es un ecosistema entero

El primer dato que hay que tener claro antes de coger el legón es que el suelo que pisamos está mucho más vivo de lo que parece. En los primeros 20 centímetros de tierra habita una población extraordinaria compuesta por millones de bacterias, hongos, artrópodos y lombrices, formando un ecosistema tan complejo que, tal y como recogen desde el medio francés 20 Minutes en su sección especializada 'Le Journal des Seniors', ni siquiera la ciencia alcanza a comprender del todo.

Cada capa de ese suelo conforma un hábitat específico para sus habitantes, con condiciones concretas de luz, humedad y oxígeno. Cuando se labra de forma intensiva, esas capas se voltean y se mezclan, y lo que ocurre a continuación es una auténtica catástrofe microscópica: muchos de esos organismos mueren al quedar fuera de su entorno, destruyendo la vida microbiana que resulta esencial para que las plantas puedan crecer con fuerza.

Las herramientas que protegen el suelo

La buena noticia es que existen alternativas eficaces que permiten preparar el huerto sin arrasar con lo que hay debajo. Una de las más recomendadas es la horca de doble filo, una herramienta con dos o más púas curvas que afloja la tierra en profundidad sin necesidad de voltearla. La técnica es sencilla: se clava verticalmente en el suelo, se tira del mango hacia uno mismo para levantar ligeramente la tierra y se repite la operación. El resultado es un suelo bien aireado en el que las capas y los organismos permanecen en su sitio.

Además, para las personas mayores, esta herramienta tiene una ventaja nada desdeñable: ejerce mucha menos presión sobre la espalda que una pala tradicional. El movimiento de palanca sustituye al de palear, lo que reduce la tensión lumbar y permite trabajar más tiempo sin fatigarse en exceso. Un punto a favor muy a tener en cuenta para quienes llevan décadas cuidando su huerto en la huerta murciana.

El acolchado: la técnica que lo cambia todo

Si hay una práctica que los expertos destacan como verdaderamente transformadora, esa es el acolchado. Consiste en cubrir la tierra desnuda con una capa de materia orgánica, ya sea paja, hojas secas trituradas, recortes de césped secos o astillas de madera. En esencia, imita lo que la naturaleza lleva haciendo desde siempre en cualquier bosque: proteger y nutrir el suelo desde arriba, sin alterar lo que hay debajo.

Los beneficios de esta práctica están ampliamente documentados y son muy concretos: retiene la humedad del suelo, reduciendo las necesidades de riego entre un 30 y un 50%; regula la temperatura del suelo, evitando los choques térmicos que alteran la vida microbiana; previene la formación de esa capa dura que aparece tras la lluvia y que impide que el agua penetre bien; y, por último, alimenta a las lombrices y otros microorganismos que, a su vez, fertilizan el suelo de forma natural para las plantas.

En definitiva, labrar el huerto en primavera sigue siendo una tarea tan murciana como las flores del almendro en febrero. Pero hacerlo bien, respetando la vida que bulle bajo nuestros pies, marca la diferencia entre un suelo sano que da frutos año tras año y uno que se agota sin que sepamos muy bien por qué.