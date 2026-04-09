Se esperan colas kilométricas en los Lidl murcianos para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y encaja en cualquier espacio

La primavera de 2026 llega con ganas de terraza, de comidas en familia en el jardín y de siestas a la sombra. Desde principios de abril, los Lidl de la Región de Murcia esperan la llegada de la sombrilla de jardín Livarno a 14,99 euros, con protección UPF 80 y lona en color crema. Eso sí, las existencias serán limitadas, así que conviene no esperar demasiado.

Las ofertas de jardín de Lidl atraen cada año a familias murcianas que buscan equipamiento de exterior a buen precio. Esta sombrilla sigue esa línea con un color neutro que encaja con cualquier estilo de mobiliario y un diseño ligero que permite trasladarla sin esfuerzo de un rincón a otro.

El modelo incorpora una protección solar reforzada con índice UPF 80, conforme a la norma UV Standard 801, lo que significa que filtra más del 97,5 % de la radiación ultravioleta. Una ventaja especialmente relevante para las familias con niños pequeños que pasan las horas centrales del día al aire libre. Además, la lona de 100% poliéster es impermeable, por lo que aguanta sin problema los chaparrones que, de vez en cuando, sorprenden incluso en el verano murciano.

La sombrilla de terraza más barata del mercado en negro. / Lidl

En cuanto a sus medidas, el mástil es regulable en altura entre 170 y 224 cm, lo que permite adaptarla a mesas de comedor, tumbonas o zonas de juego sobre el césped. Su mecanismo de articulación inclinable es, quizás, su función más práctica: permite orientar la lona siguiendo la trayectoria del sol a lo largo del día sin necesidad de mover los muebles cada hora.

Antes de llevársela a casa, hay un detalle que tener en cuenta: la base no está incluida. El mástil tiene un diámetro estándar de 25 mm, por lo que resulta sencillo encontrar una base compatible en el mercado. Eso sí, dado el viento que puede azotar algunas zonas de la Región, conviene optar por una base de hormigón o rellena de arena que garantice la estabilidad del conjunto. Una vez colocada, el montaje es rápido gracias al manual de instrucciones incluido.

Con un precio de 14,99 euros, esta sombrilla se posiciona como una de las opciones más asequibles para equipar terrazas, balcones y jardines esta temporada. Una alternativa sencilla y funcional para quienes quieren disfrutar del exterior sin que el presupuesto lo impida.