Aprobados los festivos de 2027 en la Región de Murcia: consulta cuáles son

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el calendario de festivos de 2027 en la Región de Murcia. Como suele ser habitual, el próximo año habrá 12 días inhábiles a efectos laborales comunes para todos los municipios más dos fiestas locales que aprueba cada ayuntamiento.

Así, los 12 días festivos confirmados para el año 2027 en la Región de Murcia son los siguientes:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Reyes)

19 de marzo (San José)

25 de marzo (Jueves Santo)

26 de marzo (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

9 de junio (Día de la Región de Murcia)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución)

8 de diciembre (La Inmaculada)

Otros asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno

Además, el Gobierno regional ha dado luz verde a 19,1 millones para impulsar la eficiencia energética en edificios del sector terciario y empresas industriales. Los fondos permitirán apoyar tanto la rehabilitación energética de edificios existentes del sector terciario como la modernización y optimización de procesos en pymes y grandes empresas del sector industrial.

El portavoz del Ejecutivo de la Región, Marcos Ortuño, también ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que la Comunidad tarda casi la mitad de días que la media nacional en tramitar las pensiones no contributivas y reduce significativamente los tiempos de resolución. Según los datos publicados por el Imserso, la Región registró en 2025 una media de 67 días en tramitar las solicitudes para de pensiones no contributivas, frente a los 125 de la media nacional, lo que supone que empleó casi la mitad de días que la media del país.

En materia sociosanitaria, la Comunidad ha autorizado una subvención global de más de dos millones de euros para que 14 entidades del Tercer Sector realicen actividades de prevención, promoción y atención a los problemas de salud mental.

También se ha aprobado17,3 millones para adquirir medicamentos exclusivos contra el cáncer y otras patologías, más de 3,4 millones para adquirir 70.000 dosis de vacuna antineumocócica, más de 2 millones para nuevos recursos tecnológicos dentro del Plan digital de Atención Primaria y se ha autorizado un convenio con el Colegio de Odontólogos para la atención bucodental de menores tutelados por la Comunidad.