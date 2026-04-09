La ley para multar a los agresores del personal sanitario pisa el acelerador en la Región de Murcia

La Asamblea Regional debatirá el próximo miércoles la toma en consideración de una Proposición de Ley para imponer sanciones administrativas a las agresiones al personal sanitario, registrada por el Grupo Parlamentario Popular el pasado mes de diciembre.

"Se trata de una iniciativa con la que pretendemos ir más allá de las responsabilidades penales para que este tipo de agresiones también conlleven sanciones administrativas en la Región de Murcia, a través de multas coercitivas y, en los casos más graves, con el traslado de expedientes a otros centros de salud", explicó el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado.

La norma establece sanciones con multas de hasta más de 15.000 euros en situaciones como la falta de consideración o el trato insultante, despreciativo o denigrante hacia los profesionales sanitarios, mientras que la resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato, o cualquier otra forma de presión o violencia ejercida sobre las autoridades sanitarias, además de cualquier otra forma de violencia física o verbal grave sobre los profesionales sanitarios, serán consideradas infracciones muy graves y conllevarán sanciones de hasta más de 45.000 euros.

Las infracciones establecidas en esta Proposición de Ley: En caso de infracciones leves (falta de consideración o el trato insultante o despreciativo de los usuarios y pacientes a los profesionales sanitarios, siempre que no constituya falta grave o, en su caso, infracción penal): En grado mínimo: desde 300 hasta 1.000 euros

En grado medio: de 1.001 hasta 2.000 euros

En grado máximo: de 2.001 hasta 3.005,06 euros En caso de infracciones graves (falta de consideración reiterada, coacciones, amenazas leves o trato denigrante por parte de los usuarios y pacientes a los profesionales sanitarios, así como a otros usuarios y a sus familiares, siempre que no constituya falta leve o muy grave o, en su caso, infracción penal): En grado mínimo: de 3.005,07 hasta 7.000 euros

En grado medio: de 7.001 hasta 11.000 euros

En grado máximo: de 11.001 hasta 15.025,30 euros En infracciones muy graves (resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato, o cualquier otra forma de presión o violencia ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes así como la coacción, amenaza grave, agresión, o cualquier otra forma de violencia física o verbal grave sobre los profesionales sanitarios): En grado mínimo: desde 15.025,31 hasta 30.000 euros

En grado medio: de 30.001 hasta 45.000 euros

En grado máximo: de 45.001 euros en adelante

De aprobarse esta ley, la Región sería la quinta comunidad—junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana— que ofrezca a la administración autonómica una herramienta para sancionar desde el punto de vista administrativo las agresiones a sanitarios en la Región. La idea del PP es que se tramite por la vía de urgencia, lo cual aceleraría el proceso. La tramitación por la vía rápida fue apoyada este jueves en la Junta de Portavoces por todos los grupos políticos, por lo que se espera que esta pueda ser aprobada definitivamente, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el próximo 27 de mayo.

Por otra parte, el PP defenderá una moción sobre la elaboración de una Ley de cuidados paliativos.

El PSOE continúa con su cruzada por los bomberos

El Grupo Parlamentario Socialista llevará una iniciativa sobre mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales y cumplimiento de la ley estatal. Su portavoz, Carmina Fernández, denunció que "los bomberos forestales tienen unos salarios ridículos que rozan el Salario Mínimo Interprofesional, con incentivos de riesgo de un euro al día y teniendo que estar disponibles 24/7, lo que les impide conciliar su vida laboral con la personal".

Carmina Fernández, portavoz del Grupo Socialista. / PSRM

Al hilo, recordó que cuando se originó el incendio de Sierra Espuña hace unos días solo había dos bomberos en el parque de Alhama y sin los vehículos necesarios. "Estamos a las puertas del verano y López Miras tiene a los bomberos del consorcio sin medios para trabajar y a los bomberos forestales en precario y con poco personal", añadió. Los socialistas denuncian que el PP impidió ayer en la Mesa de la Asamblea la comparecencia de López Miras para que dé explicaciones sobre las gestiones que está haciendo en relación con el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

También el miércoles, el PSRM defenderá una moción sobre bonificaciones y deducciones fiscales autonómicas en el IRPF dirigidas a jóvenes menores de 36 años que realicen inversiones destinadas a la adquisición de su primera vivienda habitual.

Alberto Garre y María José Ruiz, del Grupo Parlamentario Vox. / Vox

Vox pondrá el foco en la situación de la sanidad a través de una iniciativa para que el Gobierno de España adopte medidas encaminadas a evitar el colapso sanitario. Su portavoz adjunta, María José Ruiz, señaló que "más de 800.000 personas están esperando una operación, los profesionales están completamente saturados y España se ha convertido en una sala de espera".

Además, Vox llevará también al pleno una iniciativa relativa a la planta solar fotovoltaica proyectada para abastecer energéticamente a la desaladora de Valdelentisco. "Exigiremos que se busque una nueva ubicación para esta planta", adelantó.

Los diputados del Grupo Mixto, María Marín (Podemos) y José Luis Álvarez-Castellanos (IU-V). / Podemos

Por su parte, Podemos-IU llevará al pleno una moción para exigir al Gobierno de López Miras ayudas directas a los ciudadanos de la Región de Murcia ante el alza de precios provocada por la guerra de Irán. Para su portavoz parlamentaria, María Marín, "la subida del precio de los combustibles y la inflación terrible que están sufriendo los hogares y empresas no ha caído del cielo", sino que "es culpa de esta guerra y de quienes la han defendido, como Feijóo, Abascal o López Miras".

"Exigimos ayudas directas al combustible, a las familias y a los sectores más afectados, y no créditos ni aplazamiento de impuestos, no más deuda, que es lo único que ha ofrecido hasta ahora López Miras", añadió la dirigente morada, quien criticó que el Gobierno regional recaude actualmente el 58% del impuesto especial de hidrocarburos más el IVA en la Región.

Sesión de control con López Miras

La Junta de Portavoces ordenó también la sesión de control al Gobierno para el jueves 16 de abril, en la que participará el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que responderá a las preguntas orales de los portavoces de los grupos parlamentarios.

La actividad parlamentaria comenzará el martes 14 de abril con la reunión de la Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo para la tramitación de las audiencias legislativas propuestas en relación con el Proyecto de Ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley de Turismo de la Región de Murcia. A continuación se reunirá la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo.

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La actividad parlamentaria finalizará el viernes 17 de abril con la reunión de la Comisión Especial de Estudio para abordar el Reto Demográfico y la Despoblación en la Región de Murcia, en la que comparecerán Alfonso José García Sánchez, gerente de Bodegas Monastrell; y María José Pérez Cerón, alcaldesa de Campos del Río.