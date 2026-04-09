Más de 40.000 autónomos murcianos pagarán 135 euros más de cuota al mes en 2026

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en Murcia ha alertado de que más de 40.000 autónomos de la Región sufrirán un incremento de 135 euros mensuales en sus cuotas a la Seguridad Social durante el ejercicio 2026.

Este aumento responde a la elevación de la base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores hasta los 1.424 euros, lo que sitúa la cuota mensual en 435 euros frente a los rendimientos reales de muchos trabajadores.

El presidente de ATA Murcia, Francisco Casado, ha calificado la medida de "salvajada" y ha denunciado que el Gobierno de España pretende subir un 42% la base de cotización a quienes tienen rendimientos próximos a los 1.000 euros al mes.

Según la organización, la disposición transitoria 7 del RDL 13/2022 establecía que la base mínima debía fijarse en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ante la ausencia de nuevas cuentas públicas, dicha base debería haber permanecido congelada en los 1.000 euros.

Casado ha señalado que los autónomos murcianos no pueden pagar la "incompetencia" del Ejecutivo al no sacar adelante unos presupuestos y ha exigido una solución normativa inmediata con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

ATA ha advertido de que la aplicación de esta medida genera situaciones de desigualdad en negocios familiares donde el autónomo colaborador pasaría a pagar una cuota de 435 euros, mientras que el titular principal pagaría 300 euros al declarar la base media actual.

La organización ha indicado que el perfil mayoritario del colectivo afectado en la Región de Murcia corresponde a mujeres de más de 50 años que ejercen como colaboradoras en el negocio familiar, con una especial incidencia en el ámbito del mundo rural.

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ATA Murcia ha confirmado que ya mantiene contactos con distintos grupos parlamentarios para frenar este incremento que, según ha manifestado, supondrá un coste adicional de 1.620 euros al año para cada uno de los autónomos societarios y colaboradores afectados.