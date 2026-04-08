Tornel: "Hay una desconexión entre las estadísticas y la realidad"

El secretario general de la Federación de Educación de CC OO en la Región de Murcia, Nacho Tornel, considera que la Región de Murcia enfrenta una crisis educativa silenciada debido a "la desconexión entre las estadísticas oficiales y la realidad de las aulas".

En este sentido, explica a La Opinión que aunque la administración asume que los menores de origen árabe nacidos en España dominan el castellano, la realidad es que muchos llegan a Educación Infantil con el dariya como lengua materna y un desconocimiento casi total del español. "Esta barrera idiomática inicial no se está abordando con planes específicos de castellano como segunda lengua, lo que genera una desventaja estructural que dispara las tasas de fracaso y abandono escolar".

Para Tornel, la situación es especialmente crítica debido a la alta concentración geográfica en zonas como el Campo de Cartagena, el Mar Menor y Lorca. En muchos centros, el porcentaje de alumnado arabófono supera el 50%, llegando en casos extremos al 90% o incluso al 100% de la clase. "En este escenario de 'aulas gueto', la inmersión lingüística natural es técnicamente imposible, ya que no existe un entorno de convivencia con hablantes nativos que facilite el aprendizaje del idioma vehicular", afirma.

A ello, el responsable educativo de CC OO cree que se suma "el abandono institucional en el ámbito municipal y de servicios básicos". La falta de recursos para la alfabetización en español de las familias, especialmente de las madres, impide que el apoyo lingüístico continúe en el hogar, ante lo que considera necesaria una estrategia integral por parte de la Consejería de Educación y los ayuntamientos.