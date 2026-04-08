Estas son las 7 nuevas deducciones fiscales que "ahorrarán a los murcianos más de 20 millones de euros"

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, ha presentado está mañana las siete nuevas deducciones fiscales que aliviarán la renta de los murcianos en este nuevo ejercicio fiscal.

La compra de cristales, lentillas y líquidos de limpieza para menores de 12 años fue la primera de las novedades presentadas en materia de deducciones fiscales. Para esta medida la reducción máxima será del 30 por ciento con un limite de 100 euros anuales.

La siguiente fue la de los gastos asociados al ejercicio y la práctica deportiva. Marín indicó que esta deducción permite recuperar el 30% de los gastos destinados a la práctica deportiva, con un tope de 150 euros al año.

Además, el segmento de la población de la Comunidad que más se puede beneficiar de esta medida son los mayores de 65 años, que podrán acceder a una deducción de hasta el 100% de esos gastos, dentro del mismo límite anual.

Por otra parte, los gastos veterinarios tienen una deducción del 30 por ciento, con un máximo de 100 euros anuales. La compra de vehículo eléctrico o instalación de puntos de recarga, también cuenta con una reducción. En concreto, los coches o medios de transporte tienen un límite anual de 7.000 euros, mientras que los puntos de recarga asciende hasta los 4.000 euros.

El tratamiento y cuidado de las personas con enfermedades raras también saldrá más barato en la declaración de la renta murciana con tope anual de 300 euros.

La última deducción afecta a las inversiones realizadas por entidades de economía social, que cuenta con una deducción del 20% y un límite anual de 4.000 euros.

De este paquete de deducciones fiscales recién presentado, la Hacienda autonómica espera que la compra de gafas y lentillas para menores de 12 años, los gastos asociados al deporte y el veterinario junto al tratamiento y cuidado de las enfermedades raras sean los que tengan mayor acogida.

Además, el consejero señaló que estas nuevas medidas "ahorrarán a los murcianos más de 200 millones de euros, en concreto, 20,6 millones".

Asimismo, explicó que las siete nuevas deducciones se unen a las 20 presentadas hasta ahora, "lo que permite a la Región ser la segunda comunidad con más deducciones fiscales y la primera en la que estas afectan en mayor medida a las familias".

Medidas pensadas para las familias

Esto se debe a que Marín incidió en que estas nuevas deducciones "están pensadas para las clases trabajadoras y las familias".

Para ejemplificar esta situación, el consejero recordó "las 6.000 familias que se benefician de un ahorro de 1,2 millones por los gastos en guardería".

Respecto a los datos de la campaña de renta del año anterior, Marín destacó la rebaja del IRPF en el tramo autonómico, "que benefició a 470.000 ciudadanos en la Región con un ahorro de 146,7 millones de euros".

También hizo referencia a los colectivos que más ahorraron en su factura, encabezando la lista "las mujeres trabajadoras con más de 10 millones, la compra de material escolar con más de 5 millones de euros y la instalación de dispositivos de energías renovables, con 3,2 millones de euros".