Los sindicatos reclaman "el apoyo del Gobierno regional al diálogo social" tras su reunión con López Miras

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reunió con las secretarias generales de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, y de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, para abordar los últimos detalles de la nueva Estrategia de Empleo 2026-2029. Además, las organizaciones de trabajadores les trasladaron sus reclamaciones principales como "el refuerzo del marco del diálogo social, la derogación de la ley de participación institucional" y otros asuntos como "la sanidad o la pobreza infantil".

La primera en reunirse con el presidente regional fue Teresa Fuentes, secretaria general de Comisiones Obreras en la Región de Murcia. De su reunión, Fuentes destacó "la importancia de reforzar el marco del diálogo social en la Comunidad, que entendemos que, a lomejor, se ha podido ver un poco dañado por el tema de la ley de participación institucional".

También habló de la "negociación colectiva y del convenio de la sanidad privada y la importancia de incluir esa cláusula dentro de los contratos, por lo que le pedimos al consejero de salud que esos contratos se le den a empresas que tienen un convenio que esté actualizado".

Además, Fuentes añadió que Miras "se ha comprometido a que iba a hablar luego con el consejero sobre esta materia". Sobre esto, Fuentes explicó que "también le hemos trasladado que hay una parte que responsabiliza a las patronales".

Por otro lado, Fuentes y Miras hablaron sobre la pobreza, especialmente la que afecta a la infancia en la Región. Desde Comisiones Obreras vuelven a reclamar "formar parte de la mesa de negociación contra la pobreza y la exclusión social en la Comunidad, ya que entendemos que la pobreza está vinculada a la precariedad en el empleo".

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, a la izquierda del presidente regional, Fernando López Miras. / CARM

"Hemos notado la desidia del Gobierno regional hacia los sindicatos"

Tras reunirse con Fuentes, Miras recibió en el Palacio de San Esteban a Paqui Sánchez, secretaria general de UGT en la Región de Murcia. Sánchez manifestó el "malestar de su formación por la denostación continuada de la labor sindical en la Región, la derogación de la ley de participación institucional y la poca colaboración que, desde las organizaciones sindicales, hemos encontrado con el Gobierno regional".

Según Sánchez, el presidente le transmitió que "jamás había hecho ninguna manifestación en contra del diálogo social ni de los agentes sociales", pero desde UGT "no sentimos ni hemos percibido que haya apoyado el diálogo social". Por ello, Miras le habría asegurado hacer más notorio su apoyo y habría afirmado que él considera que la labor que UGT realiza en las diferentes mesas de negociación y en todas las instituciones "es imprescindible para el buen funcionamiento de la Comunidad".

No obstante, Sánchez reclamó que Miras apoye al diálogo social con hechos, ya que "hemos notado la desidia por parte del Gobierno regional hacia los sindicatos".

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Por último, tanto la secretaria general de UGT como la de Comisiones Obreras en la Región aludieron a "la buena actitud y sensaciones" tras su charla con Fernando López Miras.