El reto de la integración: los colegios públicos de la Región de Murcia acogen al 85% de los alumnos extranjeros

En la Región de Murcia conviven más de 150 nacionalidades distintas, convirtiéndose en una de las comunidades con mayor diversidad de España, aunque las más numerosas suelen ser marroquí, ecuatoriana, colombiana, rumana, británica y ucraniana.

Esta diversidad de población se refleja directamente en las aulas de colegios e institutos, donde hay alumnado de decenas de países distintos en un mismo centro, una multiculturalidad que enriquece pero que a su vez representa un reto importante para los docentes que incorporan en sus grupos a alumnos que llegan sin conocer el idioma.

El reto es mayor en unos centros que en otros, ya que son los colegios públicos de la Región de Murcia los que concentran al 85,5% del alumnado extranjero, frente al 11,7% de los concertados y el 2,8% de los exclusivamente privados.

Así lo detalla el último informe publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y en el que bajo el título Datos y cifras del curso 2025-2026 se hace una radiografía del sistema educativo español, señalando las diferencias que hay por territorios y tipo de centros escolares.

En este caso, el alumnado escolarizado en enseñanzas de régimen general no universitarias ha aumentado un 8,8% en la última década en la comunidad, según la comparativa entre los cursos 2014-2015 y 2024-2025. Esto sitúa a la Región de Murcia como la cuarta autonomía con mayor aumento de estudiantes en este periodo de tiempo tras Baleares, que crece un 11,5%; Madrid, que lo hace un 10%, y Navarra, que incrementa sus cifras en un 8,9%.

Los centros de la Comunidad cuentan con 50 Aulas de Acogida para alumnos extranjeros

También se observa una marcada diferencia con la media nacional, que en los últimos diez años apenas ha aumentado un 2,7%.

Por centros, en la Región de Murcia el 69,7% de alumnos de enseñanzas no universitarias está en centros públicos; el 25,5%, en concertados, y el 4,8%, en privados, pero las diferencias entre públicos y privados-concertados son mucho mayores si se diferencia entre alumnos españoles y extranjeros.

El estudio del Ministerio de Educación recoge que, por zona de procedencia geográfica, el alumnado extranjero que está matriculado en centros educativos de la comunidad autónoma procede en su mayoría de países de África, seguidos de alumnos de América, de la Unión Europea y del resto de Europa.

En este caso, la Consejería murciana detalla aún más y explica que del total de alumnos extranjeros (55.960) son 30.600 los que tienen origen africano, 16.091 proceden de América, Caribe y Sudamérica y 4.950 de otros territorios dentro de la Unión Europea.

Las cifras muestran una realidad aplastante y es que la mayoría de los estudiantes extranjeros está escolarizada en centros educativos públicos de la Región de Murcia (85,5% del total).

Además, la comunidad se sitúa como la tercera de España con mayor peso de este alumnado en la red de educación pública, solo por detrás de Castilla-La Mancha (91%) y Extremadura (87%).

La Consejería de Educación también apunta que dentro del total de estudiantes, el alumnado de origen extranjero en la Región supone el 17,25% del total (55.960) –cifra que el Ministerio de Educación sitúa en el 15,5%–, lo que lleva a que el 82,75% restante sean de origen español (268.539 alumnos).

Recursos de apoyo

Para la atención e integración de los alumnos extranjeros que se incorporan a colegios e institutos murcianos sin conocer el idioma, el Gobierno regional dispone de programas específicos que les ayudan en las primeras fases, como son las Aulas de Acogida, mientras que otros dirigidos a todo el alumnado ofrecen apoyo en la transición entre etapas (ConviveTeam), acompañamiento (Referen-T) o refuerzo educativo (SupéraTE).

Este curso están funcionando en torno a medio centenar de Aulas de Acogida para alumnos extranjeros distribuidas en 47 centros de la Región, con grupos reducidos de 10 a 15 alumnos. Estas aulas estarán organizadas en tres niveles según la competencia lingüística.

El primero de los niveles, por ejemplo, puede tener una duración de hasta tres meses y en él los alumnos cuentan con un máximo de 15 horas semanales de atención en Educación Primaria y 21 horas en Educación Secundaria.

Por el camino se han quedado algunos programas importantes, como el de Lengua Árabe, que la Consejería de Educación ha suprimido este curso para cumplir el acuerdo de presupuestos con Vox y que facilitaba la integración con clases en horario extraescolar sobre idioma y cultura de sus países de origen y orientadores que servían de enlace entre los colegios y las familias.