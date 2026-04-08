El PSRM exige al Gobierno regional que aplique la ley estatal de bomberos forestales

El diputado regional del PSOE Fernando Moreno exigió este miércoles al Gobierno regional de López Miras "que escuche de una vez a los bomberos forestales de la Región de Murcia, atienda sus reivindicaciones, reconozca su labor, dignifique su trabajo y aplique la ley".

Moreno criticó que "al Gobierno regional no le importa que este servicio sea eficaz, sino que su prioridad es que sea rentable para poder seguir externalizándolo".

El diputado destacó que los bomberos forestales llevaban años reclamando una ley nacional que regularizara su situación que llegó en esta legislatura de la mano del Gobierno de España, "pero el Gobierno de López Miras se niega a aplicarla".

Moreno denunció que entre el propio Gobierno regional "se pasan la pelota" unos a otros. "Le pedimos explicaciones al consejero de Emergencias y le pasa la pelota al consejero de Medio Ambiente, y viceversa. En septiembre, conseguimos que el Gobierno regional se comprometiera a sentarse con los bomberos forestales a escuchar sus necesidades, pero han pasado siete meses y eso no ha ocurrido", añadió.

Por su parte, el delegado de personal y presidente del Comité de Seguridad de Salud de CC OO de los bomberos forestales de la Región de Murcia, Juan Pedro Cornejo, exigió al Gobierno regional que atienda las necesidades de este colectivo, cuyo salario es "ridículo" y "no pueden conciliar" su vida laboral con la personal.

Asimismo, denunció que los bomberos forestales trabajan ocho horas y media cada jornada y deben permanecer localizables, a una distancia de treinta minutos de su base, las quince horas y media restantes de cada día, una situación que impide la conciliación y por un sueldo de menos de 1.300 euros al mes.

Declaraciones "infundadas"

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón defendió el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con el colectivo de bomberos forestales y calificó de "infundadas, injustas y alejadas de la realidad" las declaraciones realizadas por el PSOE regional.

El diputado recordó que los bomberos forestales son una pieza clave del Plan Infomur, representando el 70% del personal movilizado diariamente (unas 450 personas) en labores de coordinación, vigilancia y extinción.

Cerón destacó que la Región de Murcia es una de las pocas comunidades que mantiene el operativo de defensa forestal activo durante todo el año y que el Gobierno regional ya ha reconocido la categoría de Bombero Forestal.

Además, subrayó que el Ejecutivo de López Miras está cumpliendo el acuerdo firmado en febrero de 2022 con los principales sindicatos, dotado con 16 millones de euros, que ha permitido avances significativos en las condiciones laborales del colectivo, como el incremento salarial del 20%, ya en aplicación; la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales para favorecer la conciliación; la ampliación de los contratos de 10 a 12 meses, aportando mayor estabilidad laboral; y el reconocimiento profesional como bomberos forestales, situando a la Región de Murcia entre las primeras comunidades en hacerlo.

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Asimismo, Cerón explicó que el actual contrato del servicio, vigente hasta 2027, "se está cumpliendo conforme a lo previsto, aplicando de forma progresiva todas las mejoras acordadas".