El PP propone al Gobierno de España una deducción de la renta de hasta 600 euros para celíacos

El Partido Popular exige al Gobierno de Pedro Sánchez que alivie la carga fiscal de las familias con personas celíacas "ante el sobrecoste anual de casi 1.000 euros de los alimentos de la dieta estricta sin gluten que han de seguir".

La diputada nacional y portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, anunció este miércoles que, "ahora que empieza la campaña de la renta", su partido propone una deducción de hasta 600 euros por miembro de la unidad familiar en la declaración del IRPF, "que supondría un gasto público insignificante si lo comparamos con todo lo que recauda el Gobierno de España". Al respecto, recordó que el Ejecutivo central "tuvo en 2024 una recaudación tributaria récord cercana a los 300.000 millones de euros", frente a los "tan solo 60 millones al año que costaría la puesta en marcha de esta medida".

A través de un comunicado, Guardiola explicó que, según el último informe de precios de productos específicos para personas celíacas presentado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, "quienes deben seguir una dieta sin gluten afrontan un sobrecoste anual estimado de 997,85 euros en alimentación específica, en comparación con quienes no tienen esa necesidad".

Al tener un carácter genético, lo más habitual es que una misma familia tenga varios miembros con esta misma enfermedad Miriam Guardiola — Portavoz PPRM

"Si una familia española sin celiaquía ya tiene dificultades para hacer frente al encarecimiento acumulado del precio de los alimentos, en el caso de aquellas en las que uno o varios de sus miembros están diagnosticados con la enfermedad celíaca se multiplican", incidió la diputada nacional. Al hilo, apuntó que "al tener un carácter genético, lo más habitual es que una misma familia tenga varios miembros con esta misma enfermedad".

Guardiola defendió la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca, con el objetivo de "garantizar transparencia, rigor y justicia en el acceso a esta ayuda" porque, según argumentó, "es importante que quede muy claro que esta medida no es para alguien que decida voluntariamente quitarse el gluten de su dieta, sino exclusivamente para aquellas personas diagnosticadas con enfermedad celíaca por un médico especialista".

Los 'populares' defienden la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca

"Son medidas contenidas en la Proposición de Ley de Compensación Económica para Personas Celíacas que presentó el PP en el Congreso de los Diputados, y cuya toma en consideración fue aprobada por amplia mayoría", resaltó la diputada nacional. En este sentido, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez "que cumpla con el mandato del Parlamento nacional y que no abandone a estas familias como lo está haciendo con los enfermos de ELA".

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"Es de justicia evitar esa discriminación en los precios de los alimentos que sufren las personas celíacas, ya que no existe otro tratamiento que ayude a controlar su enfermedad", remarcó Guardiola. "No se trata de pedir privilegios, sino equidad y también dignidad, que la salud no dependa del poder adquisitivo de una familia", concluyó.