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Un tribunal tumba la demanda de Daniel Esteve contra Víctor Egío y le condena a pagar las costas

El agitador ultra le denunció a raíz de sus declaraciones sobre el desalojo de una quincena de viviendas ocurrido en La Alberca en febrero de 2024, y le pedía 18.000 euros por vulnerar su derecho al honor

Víctor Egío, secretario de Comunicación de Podemos.

Víctor Egío, secretario de Comunicación de Podemos. / Podemos

La Opinión

La Opinión

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el agitador ultra Daniel Esteve contra el secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, en relación a unas declaraciones realizadas en febrero de 2024 por el dirigente morado, cuando era diputado en la Asamblea Regional, tras un desalojo ocurrido en La Alberca que se saldó con 15 detenidos por parte de la Policía Nacional.

"El ultraderechista Daniel Esteve me demandó por denunciar que las empresas de desokupación se comportan como bandas criminales y que éstas deberían ser ilegales. Fue tras una de sus actuaciones en La Alberca, en la que una de estas empresas asaltó una quincena de viviendas provocando destrozos y varios heridos", relató Egío este miércoles.

"Esteve me pedía 18.000 euros por vulnerar su derecho al honor. Ahora, más de dos años después, la jueza ha rechazado su demanda y lo ha condenado a pagar las costas del procedimiento", prosiguió.

El secretario de Comunicación manifestó que este tipo de demandas judiciales "son parte de la misma estrategia para intentar intimidar y quebrar a los que alzamos la voz contra la violencia de los fascistas". "No va a funcionar. No me van a callar", esgrimió.

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"En Podemos tenemos muy claras dos cosas. La primera es que si nos tocan a una nos tocan a todas, por eso quiero dar las gracias a nuestro equipo legal y a Ione Belarra. Y la segunda es que defender a las personas vulnerables y su derecho a la vivienda es una tarea fundamental de nuestra organización y no vamos a permitir, en ningún caso, su criminalización", concluyó.

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