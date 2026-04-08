Pedro Saura planteó abortar el préstamo millonario a Plus Ultra

El rescate a la aerolínea Plus Ultra olía mal hasta en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Tanto es así, que quien fuera secretario de Estado de aquel departamento del Gobierno de España cuando se produjo la operación, el murciano Pedro Saura, llegó a pedir que se abortara el acuerdo. "No sé cómo lo ves, mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra", le indicó a su superior, el ya exministro José Luis Ábalos.

En unos mensajes de WhatsApp publicados en exclusiva por el diario El Mundo el pasado domingo referentes al 24 de marzo de 2021, Saura añadió que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estaba "fuera de control". Ese mismo día, varios medios publicaron el contenido del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre el rescate a la compañía aérea, a la que se otorgaron 53 millones de euros.

De hecho, la conversación entre los dos altos mandos del Ministerio se inició por el interés de Ábalos, hoy en el banquillo, por saber quién había filtrado el citado informe. "Tiene que haber sido Economía o Hacienda", aseguró el dirigente socialista de Torre Pacheco.

En diciembre pasado fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su 'número dos', Roberto Roselli; y el empresario español Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En esta causa se investiga el presunto blanqueo cometido por altos funcionarios públicos de Venezuela, que se habría realizado con una parte de los 53 millones que se entregaron a la compañía aérea con el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez.

Zapatero rechazó en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No en absoluto", dijo, para después negar cualquier conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estos hechos. Sin embargo, ante las preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, reconoció que cobró alrededor de 450.000 euros de Julio Martínez Martínez por elaborar una quincena de informes, algunos "escritos a mano", pero también por otros trabajos: "Yo hice muchos informes orales al señor Martínez y a personas que le interesaban a él".

Por aquella comisión también pasó el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que está imputado por la jueza de Madrid María Esperanza Collazos. Defendió que "no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma; no hubo trato de favor ni injerencias indebidas; no hubo ayudas ilícitas". Por el contrario, aseguró que "hubo un proceso reglado; con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo".