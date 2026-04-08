Los pantanos ganan siete hectómetros cúbicos en siete días

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 631 hectómetros cúbicos, siete más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 308 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 243 más que la media que suelen almacenar en esta época (388 hectómetros cúbicos). Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 55,4% de su capacidad total.

Mejora generalizada

En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 46.821 hectómetros cúbicos y está al 83,5% de su capacidad. Durante la última semana ha aumentado en 132 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 0,2% de su capacidad total.

En comparación, los embalses están 9,8 puntos por encima que el año pasado en estas mismas fechas, cuando almacenaban 41.347 hectómetros cúbicos.

La diferencia es aún mayor cuando se comparan las cifras con la media de los últimos diez años para esta semana, cuando la reserva hídrica estaba 22,5 puntos por debajo del nivel actual y tenía 34.205 hectómetros cúbicos.

En los últimos siete días, las precipitaciones han sido muy escasas en toda España. La máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 20,9 litros por metro cuadrado. Por vertientes, la atlántica está al 85,4% con 36.235 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea se encuentra al 77,6% con 10.586 hectómetros cúbicos.

Las Cuencas internas del País Vasco siguen coronando la lista y están al 100%. Tras ellas, hay tres al 90% o por encima: el Cantábrico Oriental (94,5%), Guadalete-Barbate (90,7%) y las Cuencas internas de Cataluña (90%).

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Un total de nueve cuencas superan el 80%: Tinto, Odiel y Piedras (89,5%), Galicia Costa (89%), Miño-Sil (88,2%), el Duero (87%), el Cantábrico Occidental (86,7%), el Guadiana (86,7%), el Guadalquivir (86,3%), el Ebro (83,6%) y el Tajo (80,8%). En último lugar están la Cuenca Mediterránea Andaluza al 76,1%, el Júcar al 67,8% y el Segura al 55,4%.